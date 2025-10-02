【フルーツで作られた“ブーケ”！？】人気急上昇中の「（秋） Halloween Soiree」が2025年のハロウィンをもっと特別にするサプライズギフトに。
「ハロウィンの贈り物」といえばチョコやキャンディが定番。そこに“驚き”をもたらしているのが、フルーツブーケ専門店プレジール（東京都渋谷区）が手がける話題のフルーツギフト 「（秋） Halloween Soiree」 です。
＜フルーツブーケ専門店プレジール 公式サイト＞
https://fruit-bouquets.com/
まるで花束のように見えるのに、実はすべて「食べられるフルーツ」。
SNSでも「想像以上に豪華！」「こんなの見たことない」と話題が広がり、予約も急増。
ハロウィンシーズンを盛り上げる“新定番ギフト”として注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331059&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331059&id=bodyimage2】
■ 驚きのポイント
見た目は花束、中身はフルーツ。
梨、シャインマスカットなどのブドウ、オレンジ、パイナップルなどを組み合わせ、鮮やかな秋色でブーケに仕立てました。
テーブルに飾れば会場の雰囲気が一変します。
ハロウィンモチーフでサプライズ感倍増。
ヴァローナ社製チョコレートで作られたジャック・オー・ランタンや、梨で作られたオバケをトッピング。
まるでデコレーションケーキのように遊び心満載。
フォトジェニックなデザイン。
チョコレートのアクセントが入った表面に対して、裏面はフルーツたっぷり。
前後で異なる表情を楽しめるデザインは、思わず写真を撮りたくなる仕掛け。
SNSシェアが広がる理由のひとつです。
選べるボリュームでどんなシーンにも対応。
カップルなどにもぴったりのスモールサイズから、パーティーで大注目のラージサイズまで4種類。
■ ハロウィンギフトとしておすすめの理由
もらった瞬間に驚きが広がるサプライズ性に加えて、子どもから大人まで一緒に楽しめる健康志向ギフトという点、さらにパーティー会場の主役になる圧倒的な華やかさも。
「お菓子じゃないハロウィンギフト」という意外性が、今年のギフトシーンを盛り上げます。
◇商品概要
（秋）Halloween Soiree（ハロウィン・ソワレ）
価格帯：税込 \9,100 ～ \26,810（サイズ：Small / Medium / Large / Party）
配送方法：ヤマト運輸・佐川急便いずれかのクール冷蔵便
配送可能地域：中国地方を除く本州地域
消費期限：お届けご希望日当日中
使用果実：
梨、シャインマスカットやナガノパープルなどのブドウ、りんご、パイナップル、オレンジ、ドライアップル（チョコ背面に使用）
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4850
■ 取材・掲載について
発売直後から注目を集める「（秋） Halloween Soiree」。
メディア取材や掲載に関しては、商品写真・サンプル提供も可能です。
“驚きのフルーツギフト”を、ぜひハロウィン特集にご紹介ください。
配信元企業：プレジール株式会社
