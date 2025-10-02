あなただけのオリジナルメニューが新登場！ 顔も体も、その日の状態に合わせてトータルケア
■ サービス開始のお知らせ
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿（東京都新宿区）は、2025年10月2日より
【あなただけのオリジナルメニュー】の提供を開始いたします。
「顔はエステ、体は整体と分けて通わなくても」――NOAなら1回でトータルケアが可能です。
美容鍼やピーリング、エレクトロポレーションなどのフェイシャル施術から、整体・マッサージといったボディケアまで、その日の体調や肌の状態に合わせて自由に組み合わせられるオーダーメイド型コースです。
多忙な女性の「顔も体も一度に整えたい」という声から生まれたこのメニューは、夏の疲れや秋の乾燥など季節の不調にもぴったり。新しいケアスタイルとしてぜひご体感ください。
■ 開発の背景
当院には、年代を問わず多くの女性から次のようなお声をいただいてきました。
● 20代女性：「季節の変わり目になると肌荒れや毛穴が気になるけれど、肩こりや頭の重さも同時にケアできたらうれしい」
● 30代女性：「デスクワークで首や肩のコリがつらい。肌の乾燥やくすみも同時に整えたい」
● 40代女性：「年齢とともに肌のハリがなくなり、体も疲れやすい。限られた時間でトータルにケアしたい」
従来は「エステと整体を分けて通う」必要がありましたが、NOAでは一度の来院で顔と体をまとめて整えられる新コースをご提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331047&id=bodyimage1】
■ 新メニューの特徴
● 顔も体も自由に選べる充実メニュー
美容鍼、整体、マッサージ、鍼施術に加え、ピーリングは「ララピール」と「かぼちゃピール」の2種類をご用意。さらに美容液導入エレクトロポレーションも導入し、肌悩みから体の疲れまでケアできます。
「顔はエステ、体は整体」と分けて通わなくても、1回でトータルに整えられる特別なメニューです。
・ララピール：敏感肌でも安心の“剥がさない”ピーリング。やさしく角質を整え、透明感のある肌へ。
・かぼちゃピール：ビタミンや酵素を含み、栄養を補給しながら古い角質をケア。
・ 美容液導入エレクトロポレーション：有効成分を肌の奥まで届け、潤いとハリを与える導入ケア。
● プロと一緒に作るオーダーメイドケア
施術前に国家資格を持つスタッフが丁寧にカウンセリング。その日の体調やお肌の状態を見極めて、一人ひとりに合わせた最適な組み合わせをご提案します。
● 季節の変わり目にぴったり
夏の疲れが残り、秋特有のゆらぎや乾燥が気になる今。肌と体を同時に整えることで、健やかで軽やかな毎日をサポートします。
■ 追加オプション
● 体質改善お灸箱：+1,000円（※初回は500円で体験可能）
● 美容鍼10本追加：+1,000円
■ サービス概要
● 施術名：あなただけのオリジナルメニュー
● 提供開始日：2025年10月2日（木）
● 内容：当日の体調や肌状態に合わせて施術を相談しながら組み合わせるオーダーメイド型コース。顔と体を一度にケア可能。
● 対象：美容と健康を同時に整えたい女性、季節の変わり目で不調を感じている方
● 料金：詳細はLINEにてお気軽にお問い合わせください
■ NOAのご提案｜“トータルケア”で、季節の変化に負けない心と肌へ
NOAメディカルでは、「一時的なリラクゼーション」だけではなく、
「内側から体を整え、肌本来の力を引き出す＝トータルケア」という視点を大切にしています。
【あなただけのオリジナルメニュー】は、その理念を形にした、顔と体を同時にケアできる特別なコース。
夏の疲れが残り、秋特有の乾燥や肌のゆらぎが出やすいこの時期に、ぜひ新しいケア習慣としてご体験ください。
【ご予約・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-19-2西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
営業時間：11：00～20：00（年中無休）
WEB：https://noacare.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
Tik Tok：https://www.tiktok.com/@noa.care
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿（東京都新宿区）は、2025年10月2日より
【あなただけのオリジナルメニュー】の提供を開始いたします。
「顔はエステ、体は整体と分けて通わなくても」――NOAなら1回でトータルケアが可能です。
美容鍼やピーリング、エレクトロポレーションなどのフェイシャル施術から、整体・マッサージといったボディケアまで、その日の体調や肌の状態に合わせて自由に組み合わせられるオーダーメイド型コースです。
多忙な女性の「顔も体も一度に整えたい」という声から生まれたこのメニューは、夏の疲れや秋の乾燥など季節の不調にもぴったり。新しいケアスタイルとしてぜひご体感ください。
■ 開発の背景
当院には、年代を問わず多くの女性から次のようなお声をいただいてきました。
● 20代女性：「季節の変わり目になると肌荒れや毛穴が気になるけれど、肩こりや頭の重さも同時にケアできたらうれしい」
● 30代女性：「デスクワークで首や肩のコリがつらい。肌の乾燥やくすみも同時に整えたい」
● 40代女性：「年齢とともに肌のハリがなくなり、体も疲れやすい。限られた時間でトータルにケアしたい」
従来は「エステと整体を分けて通う」必要がありましたが、NOAでは一度の来院で顔と体をまとめて整えられる新コースをご提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331047&id=bodyimage1】
■ 新メニューの特徴
● 顔も体も自由に選べる充実メニュー
美容鍼、整体、マッサージ、鍼施術に加え、ピーリングは「ララピール」と「かぼちゃピール」の2種類をご用意。さらに美容液導入エレクトロポレーションも導入し、肌悩みから体の疲れまでケアできます。
「顔はエステ、体は整体」と分けて通わなくても、1回でトータルに整えられる特別なメニューです。
・ララピール：敏感肌でも安心の“剥がさない”ピーリング。やさしく角質を整え、透明感のある肌へ。
・かぼちゃピール：ビタミンや酵素を含み、栄養を補給しながら古い角質をケア。
・ 美容液導入エレクトロポレーション：有効成分を肌の奥まで届け、潤いとハリを与える導入ケア。
● プロと一緒に作るオーダーメイドケア
施術前に国家資格を持つスタッフが丁寧にカウンセリング。その日の体調やお肌の状態を見極めて、一人ひとりに合わせた最適な組み合わせをご提案します。
● 季節の変わり目にぴったり
夏の疲れが残り、秋特有のゆらぎや乾燥が気になる今。肌と体を同時に整えることで、健やかで軽やかな毎日をサポートします。
■ 追加オプション
● 体質改善お灸箱：+1,000円（※初回は500円で体験可能）
● 美容鍼10本追加：+1,000円
■ サービス概要
● 施術名：あなただけのオリジナルメニュー
● 提供開始日：2025年10月2日（木）
● 内容：当日の体調や肌状態に合わせて施術を相談しながら組み合わせるオーダーメイド型コース。顔と体を一度にケア可能。
● 対象：美容と健康を同時に整えたい女性、季節の変わり目で不調を感じている方
● 料金：詳細はLINEにてお気軽にお問い合わせください
■ NOAのご提案｜“トータルケア”で、季節の変化に負けない心と肌へ
NOAメディカルでは、「一時的なリラクゼーション」だけではなく、
「内側から体を整え、肌本来の力を引き出す＝トータルケア」という視点を大切にしています。
【あなただけのオリジナルメニュー】は、その理念を形にした、顔と体を同時にケアできる特別なコース。
夏の疲れが残り、秋特有の乾燥や肌のゆらぎが出やすいこの時期に、ぜひ新しいケア習慣としてご体験ください。
【ご予約・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-19-2西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
営業時間：11：00～20：00（年中無休）
WEB：https://noacare.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
Tik Tok：https://www.tiktok.com/@noa.care
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
プレスリリース詳細へ