日本の伝統美を手元に ― 箔一 霞流し箸＆箸置きセット
金沢の伝統工芸「金箔」の技術を活かした、優雅な箸と箸置きのセット〈2組〉です。霞が流れるような繊細な模様が、食卓に上品で落ち着いた雰囲気を演出。箸は手に馴染みやすい細身のデザインで、口当たりも滑らか。箸置きは箸の美しさを引き立てるシンプルな形状で、毎日の食卓を特別な時間に変えてくれます。
日本の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた逸品で、贈答用としても最適。結婚祝いや引き出物、季節の贈り物としても喜ばれ、金箔の繊細な輝きが贈る相手の心に深く刻まれます。普段使いからおもてなしまで幅広く活躍し、伝統と現代の美意識が融合した、日常を彩る上質な和のギフトです。
【箔一】霞流し 箸・箸置きセット ＜2組＞
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a221-09007/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331025&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
日本の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた逸品で、贈答用としても最適。結婚祝いや引き出物、季節の贈り物としても喜ばれ、金箔の繊細な輝きが贈る相手の心に深く刻まれます。普段使いからおもてなしまで幅広く活躍し、伝統と現代の美意識が融合した、日常を彩る上質な和のギフトです。
【箔一】霞流し 箸・箸置きセット ＜2組＞
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a221-09007/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331025&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ