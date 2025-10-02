【BtoBセールス向け】『ハイパフォーマー営業が実践するAI営業革命』セミナー開催のお知らせ



デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2025年10月22日（水）13時00分～14時00分から「ハイパフォーマー営業が実践するAI営業革命」セミナーを開催いたします。



BtoBのセールス、運用において、社内随一のAI活用者でもある講師が、自身の営業成果を最大化するために生み出した「営業による、営業のためのAI活用術」を、事例を交えて全て公開する限定セミナーです。



▼あなたは、まだAIを「ただの便利ツール」だと思っていませんか？

●ChatGPTにアイデアの壁打ちをしてもらうレベルで、AI活用が止まっている。

●営業資料の作成や日々の報告業務に追われ、本来の営業活動に集中できていない。

●膨大な顧客データ等の分析に時間を奪われ、次のアクションプランが立てられない。

●「AIで生産性を上げよう」という話は聞くが、自社の営業スタイルに合う具体的な方法が見つからない。

●AIを使いこなす同僚や競合に、水面下で差をつけられているのではないかと焦りを感じる。