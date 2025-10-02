こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【BtoBセールス向け】『ハイパフォーマー営業が実践するAI営業革命』セミナー開催のお知らせ
～営業資料の自動生成からAI上司の育成まで。理論はもう終わり、実践ノウハウを全て公開～
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2025年10月22日（水）13時00分～14時00分から「ハイパフォーマー営業が実践するAI営業革命」セミナーを開催いたします。
BtoBのセールス、運用において、社内随一のAI活用者でもある講師が、自身の営業成果を最大化するために生み出した「営業による、営業のためのAI活用術」を、事例を交えて全て公開する限定セミナーです。
▼あなたは、まだAIを「ただの便利ツール」だと思っていませんか？
●ChatGPTにアイデアの壁打ちをしてもらうレベルで、AI活用が止まっている。
●営業資料の作成や日々の報告業務に追われ、本来の営業活動に集中できていない。
●膨大な顧客データ等の分析に時間を奪われ、次のアクションプランが立てられない。
●「AIで生産性を上げよう」という話は聞くが、自社の営業スタイルに合う具体的な方法が見つからない。
●AIを使いこなす同僚や競合に、水面下で差をつけられているのではないかと焦りを感じる。
講師はAI開発の専門家ではありません。営業の最前線で成果を出し続ける弊社の営業パーソンです。講師が現場で本当に役立つと判断し、日々実践している超具体的なノウハウだけを厳選してお伝えします。
▼概要
あなたはこんな“未来”を手にします。
①営業資料作成の自動化
面倒な資料作成はAIに丸投げ。顧客の心に響く営業資料が、プロンプト一つでわずか5分で完成する手法。
②報告業務からの完全な解放
営業ログを渡すだけ。あなたの業務実績を上司やチームに分かりやすく伝える「成果報告新聞」をAIが自動で生成します。
③あなただけの「AI営業コーチ」の育成
上司のフィードバックをプロンプト化。いつでも的確なアドバイスをくれる「AI上司」を育成し、セルフコーチングを実現する方法。
④データ分析の10倍速化
複雑なレポートも一瞬でインサイトを抽出。データをAIがわかる形に変換し、分析時間を1／10に短縮する裏技です。
⑤自社のための「専用ツール」開発
外部ツールを探す必要はありません。SEOコンテンツの自動化、成功事例の検索ツールなど、自社の課題に特化したアプリケーションを自分で作る考え方。
▼こんな方におすすめ
●無形商材（IT、広告、コンサル、SaaSなど）を扱うBtoB企業の経営者、営業責任者、営業担当者
●AIを「知っている」段階から「営業の武器として使いこなす」段階へ進みたい方
●一般的なAI活用法ではなく、自社の営業に直結する、即効性のあるノウハウを求めている方
●自身の営業スキルとAIを掛け合わせ、市場価値を圧倒的に高めたい、向上心のある方
※製造業や小売業など、業務フローが大きく異なる業界の方には、内容がご期待に沿えない可能性がございます。
※本気で実践し、成果を出したい方のみご参加ください。
▼セミナー概要
日時 ：2025年10月22日（水）13時00分～14時00分
申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_251022/
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 ／ 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
