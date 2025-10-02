こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Media OutReach Newswire、Yahooへのニュース転載を保証し、香港におけるプレスリリース配信ネットワークを強化
国際プレスリリース配信サービスとして初めて、香港で高い信頼を得るデジタルニュースプラットフォームであるYahooに専用ページを確保し、SEO、GEO、AI検索における露出を強化
香港特別行政区 - Media OutReach Newswire - 2025年10月2日 - アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであるMedia OutReach Newswireは、ニュースコンテンツに関する提携をYahoo香港と締結しました。これにより、同プラットフォームの専用ページへのプレスリリースの原文転載を保証します。Media OutReach NewswireはYahoo香港内に専用ページを確保した初の国際プレスリリース配信サービスです。Media OutReach Newswireはこの連携により香港、大中華圏、アジア太平洋におけるプレスリリース配信サービスをさらに強化します。
Media OutReach NewswireはYahoo香港内に専用枠を確保した初の国際プレスリリース配信サービスです
この提携により、Media OutReach Newswireのお客様に対し、月間500万を超えるユニークビジターを誇り、オンラインニュース信頼度は香港で最高水準の68%を維持（出典：2025 Reuters Institute Digital News Report*）するYahoo香港への転載を保証します。
このニュースコンテンツに関する提携により、PRや広報の担当者は、香港のデジタルメディア全体においてニュースリリースの掲載機会を確保し、粤港澳大湾区やアジア太平洋の市場に広くリーチを拡大することができます。
AI時代に突入する中で、Media OutReach Newswireでは、アジア太平洋、北米、英国、欧州、中東、アフリカ、ラテンアメリカの権威あるオンラインニュースメディアへの原文転載を確約し、AI検索、SEO、GEOの明確なメリットを提供します。転載を保証するメディアはAM730、Bastille Post、Infocast、Sina Hong Kong、DB Power、CNA、Malay Mail、The Sun Daily、Sinchew、Vietnam News、Vietnam Plus、Daum、Livedoor、AP、AFP、Yahoo、Marketwatch、Market Insider、Financial Times、Zawya、Arabian Post、Slovenia Timesなど、地元メディアから国際メディアまで多岐にわたります。
Media OutReach Newswireの創業者でCEOのJennifer Kokは次のように述べています。「コンテンツを見つける手段としてAI検索の活用が広がり、ブランド露出を確保するためには権威あるプラットフォームへの掲載が重要になっています。原文転載により、PR担当者はあらゆる重要なメッセージを発信し、従来の検索技術でも最新の検索技術でも見つけやすいようにすることができます。」
Yahoo香港との提携により、20万人のメディア関係者、7万のメディア媒体、1,500社のメディアパートナー、40以上の言語をカバーするMedia OutReach Newswireの既存のグローバル配信基盤をさらに強化します。このネットワークはアジア太平洋、北米、欧州、中東、アフリカ、ラテンアメリカに広がっています。
Kokは続けて述べています。「Media OutReach Newswireでは、信頼性の高い本物のニュースプラットフォームへの原文転載を行うことで、AIシステムが検索結果においてお客様のコンテンツを特定し、露出を高められるようにします。これは、AI検索による情報の取得・活用のあり方が大きく変わる中で、ブランドの優位性を確立するための基本となります。原文転載により、広報担当者は、ブランドの信頼性を構築する際に、ストーリーの完全な主導権と正確なメッセージの一貫性を確保することができます。」
Media OutReach Newswireは、Yahoo香港との提携により、粤港澳大湾区、大中華圏、アジア太平洋、そして世界中のPRや広報の担当者、メディア、ブランドに選ばれる最高のプレスリリース配信サービスとしての地位を強化します。
* https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2025/hong-kong
Media OutReach Newswireについて
Media OutReach Newswireは、アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであり、地域や世界のメディア、PRおよび広報の担当者、企業、政府機関に信頼されるパートナーとして活動しています。
PR業界を牽引するという熱意をもって2009年に設立されたMedia OutReach Newswireは、次世代のテクノロジーを活用してプレスリリース配信のあり方を刷新し、総合広報サービスプロバイダーとして、お客様のブランドエクイティーと信頼を構築しています。
メディアパートナーは1,500社、40以上の言語におよび、これらのメディアに所属する20万人の編集者やジャーナリスト、7万以上のメディア媒体の厳選されたネットワークを持つMedia OutReach Newswireは、権威あるメディアサイトへの原文転載を保証する唯一のニュースワイヤーであり、SEOやGEOで強みを発揮します。
香港を本拠地として、中国、シンガポール、日本、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾に事務所を展開し、プレスリリース配信の国際ネットワークはアジア太平洋、東南アジア、米国、カナダ、ラテンアメリカ、欧州、英国、中東、湾岸諸国、アフリカに広がっています。
当社のサービス、ソリューション、ネットワークについて詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。https://www.media-outreach.com
