パリの黄昏を唇に纏って。リップコンフォートオイル限定登場

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、パリの空を彩る夕暮れをテーマにした「リップコンフォートオイル」（全2種）を、2025年11月14日（金）より限定発売いたします。

花の都、パリの空を彩る夕暮れをテーマにした「リップコンフォートオイル」の限定コレクションが登場いたします。

美しい街並みをロマンチックに染め、儚く移ろう黄昏時に照らされたパリの情景を、唇に纏って。

「リップコンフォートオイル」は、メイクアップとリップケアを叶える、ダブルパフォーマンス。

オイルならではの透ける発色に加えて、瞬時に咲くボリュームと輝きのある唇を叶えます。

CLARINS「リップコンフォートオイル 29 サンライトスカーレット」3,960円（税込）

製品名称 リップコンフォートオイル 29 サンライトスカーレット

容量 7mL

販売価格 3,960円（税込）

発売日 2025年11月14日（金）限定発売

「リップコンフォートオイル 29 サンライトスカーレット」は、遠くの星が輝く夕焼け空をイメージした、ホワイトシマー入りのレディッシュピンク。

CLARINS「リップコンフォートオイル 30 バーニングサンセット」3,960円（税込）

製品名称 リップコンフォートオイル 30 バーニングサンセット

容量 7mL

販売価格 3,960円（税込）

発売日 2025年11月14日（金）限定発売

「リップコンフォートオイル 30 バーニングサンセット」は、ドラマチックな夕日をイメージした

温かみのあるブリックレッド。

植物オイルのリップケア効果と、オイルならではのツヤ、透ける発色を両立するダブル・パフォーマンスで、つけているときも、落とした後も、美しく。

トリプルプラントカクテルN*1 と、たっぷりのトリートメント成分が唇を優しく包みこみ、長時間保湿を叶えます。

フォーミュラの98%がリップケア成分で構成され、唇に深いうるおいを与えながら、ふっくらと弾むような立体的な唇を演出します。

シルキーなオイルテクスチャーと共に、使うたび、心まで解きほぐされるような感覚に。

みずみずしいツヤコーティングが均一に広がり、誰もが目を奪われるような圧倒的ツヤリップを叶えます。

自然由来指数 90％*2 。

*１ ホホバ種子油、ヘーゼルナッツ種子油、ロサルビギノサ種子油（すべて保護成分）

*2 水を含まない（ISO16128に準拠）

