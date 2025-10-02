新鋭アーティスト発信プロジェクト A-LAB Exhibition Vol.49「A-LAB Artist Gate ′25」を開催

１ 趣旨

尼崎市が運営するアートスペース「A-LAB」（えーらぼ）において、若いアーティストを応援するプロ

ジェクトとして、新鋭アーティスト発信プロジェクト「A-LAB Artist Gate '25」を開催します。

本プロジェクトは今後活躍が期待されているアーティストによるグループ展です。今春、大学・ 専門学

校を卒業か、大学院を修了し、新たなステージに羽ばたこうとしている若手アーティストを紹介します。

平成28（2016）年に初開催して以来、これまで61人のアーティストを紹介してきました。10回目の節目

を迎え、選考方法・出展条件を見直し、これまで以上に本展が若手アーティストたちの本格的な作家活動

の一歩となり、今後大きく羽ばたいていくことを期待します。

２ 概要

会 期：令和７年10月18日（土）～12月14日（日）

会 場：A-LAB（尼崎市西長洲町２-33-１）

入場料：無料

時 間：午前10時～午後６時 ※休館日：火曜日

出展者：岡田真由美、岡留優、橋本唯瑶、橋本梨生、寇薇佳

３ 関連イベント

トークイベント

選考員の林勇気氏（映像作家）、中村史子氏（大阪中之島美術館主任学芸員）、野原万里絵氏（画家）

を迎え、出展作家５名とのトークイベントを開催します。

日 時：10月25日（土）午後２時～４時

定 員：先着20名

申込方法：別紙メールアドレスにて、「イベント名（AAGトーク）、氏名、電話番号、人数」を明記

の上、お申込みください。