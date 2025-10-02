こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
新鋭アーティスト発信プロジェクト A-LAB Exhibition Vol.49「A-LAB Artist Gate ′25」を開催
１ 趣旨
尼崎市が運営するアートスペース「A-LAB」（えーらぼ）において、若いアーティストを応援するプロ
ジェクトとして、新鋭アーティスト発信プロジェクト「A-LAB Artist Gate '25」を開催します。
本プロジェクトは今後活躍が期待されているアーティストによるグループ展です。今春、大学・ 専門学
校を卒業か、大学院を修了し、新たなステージに羽ばたこうとしている若手アーティストを紹介します。
平成28（2016）年に初開催して以来、これまで61人のアーティストを紹介してきました。10回目の節目
を迎え、選考方法・出展条件を見直し、これまで以上に本展が若手アーティストたちの本格的な作家活動
の一歩となり、今後大きく羽ばたいていくことを期待します。
２ 概要
会 期：令和７年10月18日（土）～12月14日（日）
会 場：A-LAB（尼崎市西長洲町２-33-１）
入場料：無料
時 間：午前10時～午後６時 ※休館日：火曜日
出展者：岡田真由美、岡留優、橋本唯瑶、橋本梨生、寇薇佳
３ 関連イベント
トークイベント
選考員の林勇気氏（映像作家）、中村史子氏（大阪中之島美術館主任学芸員）、野原万里絵氏（画家）
を迎え、出展作家５名とのトークイベントを開催します。
日 時：10月25日（土）午後２時～４時
定 員：先着20名
申込方法：別紙メールアドレスにて、「イベント名（AAGトーク）、氏名、電話番号、人数」を明記
の上、お申込みください。