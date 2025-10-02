WILLFULLY(ウィルフリー) 銀座エリアで初となるLIMITED STOREを銀座シックスで10/1(水)～10/18(土)に開催

株式会社TimeSryth

ウィメンズブランド 「WILLFULLY（ウィルフリー）」 は、10月1日から18日までの期間限定で、銀座のランドマーク「GINZA SIX」4階ポップアップスペースにて、初となる銀座エリアでの 「GINZA SIX LIMITED STORE」 をオープンいたしました。


10月1日の初日から多くのお客様にご来場いただき、限定アイテムを手に取る方や、WILLFULLYの世界観を楽しむ姿で会場は大いに賑わいました。銀座という特別な空間で、ブランドの新たな魅力を体感いただけるポップアップとして、華やかなスタートを切っています。



本催事では、2025年秋冬コレクションの新作はもちろん、GINZA SIX 限定先行アイテムや多彩なコラボレーション・別注アイテム、さらには即完売した TAION とのコラボダウンの限定在庫などを多数展開。ご来場のお客さまには、オリジナルノベルティのプレゼントも予定しており、銀座という洗練された空間で “ヴィンテージ感 × モダン” を融合させたブランド体験をお届けいたします。





■ GINZA SIX LIMITED STORE 詳細


▷名称


　WILLFULLY GINZA SIX LIMITED STORE


▷開催期間


　10/1 ( WED ) - 10/18 ( SAT )


▷営業時間


　OPEN 10:30 - 20:30　


▷開催場所


　GINZA SIX 4F POPUP SPACE


( 東京都中央区銀座6丁目10-1 )


▷開催概要 https://willfully.me/blog/post.php?bid=151











再販分も10分で即完売したTAIONコラボダウンのLIMITED STORE限定在庫も少量のみご用意しております。
※無くなり次第終了となります
※数には限りがございますので先着順となります


- EVENT DETAILS -



01. GINZA SIX LIMITED STORE限定ノベルティ



POPUP期間中にご来場いただいたお客様へ
スペシャルなノベルティもご用意しております。



期間中LIMITED STOREにて税込45,000円以上お買い上げのお客様に
オリジナルレコードタオルをプレゼント!

この度特別に、2025AW VISUAL IMAGEをプリントした
オリジナルケース入りのスペシャルなノベルティをご用意しました。






期間中LIMITED STOREにて税込28,000円以上お買い上げのお客様に
WILLFULLYロゴ入りインセンス&スタンドSETをプレゼント!


　


※ノベルティは先着順となります。　　　　　　　　　　　 　　
※税込45,000円以上お買い上げの方はver.1 と ver.2 の　　　　
どちらか1種類お好きなノベルティをお選びいただけます。
※税込73,000円以上お買い上げの方にはver.1 と ver.2 の　　　
両ノベルティを1つずつお渡しいたします。　　　　　　　







02. LIMITED STORE先行予約、先行発売アイテムも


　


LIMITED STORE先行予約、先行発売アイテムも多数ご用意!
どこよりも先に新作アイテムをお手に取ってご覧いただけます。

毎週新作が加わり、ご来店されるたびに
新しい出会いをお楽しみいただけます。







03. TAIONコラボダウンもLIMITED STORE限定でご用意


　


公式オンラインストア、ZOZOTOWN、店頭にて
即完売してしまったTAIONダウンジャケットも
全色・全サイズ LIMITED STORE限定 でご用意 !
バッグ、マフラーも合わせて 期間中ご予約を承ります。

※数には限りがございます
※無くなり次第終了となりますので、予めご了承くださいませ
※ご予約商品となりますので、当日お持ち帰りは出来かねます
※ご予約アイテムをご購入の場合、他商品を含め
\24,000(税込)以上のご購入で送料無料でお届け致します。







04. コラボ & 別注アイテムも集結


　


WILLFULLY10周年を記念して発表してきた
コラボ、別注アイテムが一挙に集結!
全アイテム LIMITED STORE でご覧いただけます。







05. 人気の予約アイテムも実際ご試着可能


　


大人気のハートニットカーディガンをはじめ、
話題の予約アイテムも数量限定でご用意!
LIMITED STOREにて実際にご試着いただけます。







about WILLFULLY




2015年にディレクター兼デザイナーの原 小夜香によって設立。


自社ECのみでの販売で多くの顧客を抱え、2024年には表参道に旗艦店となる”WILLFULLY TOKYO”をOPEN。


10周年を迎えた本年は様々なブランドとの別注企画やPOP UPの開催など、これまでよりもスケールアップをして展開。


今後は国内、海外へ向けたホールセールも行なっていく。





-- Concept --


自由気ままで 我儘、勝手で移り気 = WILLFULLY


未来の選択は、いつもあなたの自由のままに


今日、明日、明後日 ... どんな服を着て、どんな場所に行き、


誰と会うか 毎日のあなたを彩る全ては、


あなたに選択の自由がある


日々変化する気持ちや空間を、


居心地の良いものにする為のキーアイテムがみつかるように。



-- Shop --


「 WILLFULLY TOKYO 」


東京都港区北青山3-8-11 1階


表参道駅 徒歩2分
明治神宮前駅 徒歩10分




■ WILLFULLY Official Instagram


　https://www.instagram.com/willfully_official/
■ Director’s Instagram


https://www.instagram.com/sayakahara_willfully/
■ WILLFULLY TOKYO Instagram


https://www.instagram.com/willfully_tokyo/?hl=ja




会社概要


株式会社TimeSryth


東京都港区南青山7-1-7 C-cube 南青山ビル 2F


代表取締役 　原 小夜香