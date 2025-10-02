WILLFULLY(ウィルフリー) 銀座エリアで初となるLIMITED STOREを銀座シックスで10/1(水)～10/18(土)に開催
ウィメンズブランド 「WILLFULLY（ウィルフリー）」 は、10月1日から18日までの期間限定で、銀座のランドマーク「GINZA SIX」4階ポップアップスペースにて、初となる銀座エリアでの 「GINZA SIX LIMITED STORE」 をオープンいたしました。
10月1日の初日から多くのお客様にご来場いただき、限定アイテムを手に取る方や、WILLFULLYの世界観を楽しむ姿で会場は大いに賑わいました。銀座という特別な空間で、ブランドの新たな魅力を体感いただけるポップアップとして、華やかなスタートを切っています。
本催事では、2025年秋冬コレクションの新作はもちろん、GINZA SIX 限定先行アイテムや多彩なコラボレーション・別注アイテム、さらには即完売した TAION とのコラボダウンの限定在庫などを多数展開。ご来場のお客さまには、オリジナルノベルティのプレゼントも予定しており、銀座という洗練された空間で “ヴィンテージ感 × モダン” を融合させたブランド体験をお届けいたします。
■ GINZA SIX LIMITED STORE 詳細
▷名称
WILLFULLY GINZA SIX LIMITED STORE
▷開催期間
10/1 ( WED ) - 10/18 ( SAT )
▷営業時間
OPEN 10:30 - 20:30
▷開催場所
GINZA SIX 4F POPUP SPACE
( 東京都中央区銀座6丁目10-1 )
▷開催概要 https://willfully.me/blog/post.php?bid=151
再販分も10分で即完売したTAIONコラボダウンのLIMITED STORE限定在庫も少量のみご用意しております。
※無くなり次第終了となります
※数には限りがございますので先着順となります
- EVENT DETAILS -
01. GINZA SIX LIMITED STORE限定ノベルティ
POPUP期間中にご来場いただいたお客様へ
スペシャルなノベルティもご用意しております。
期間中LIMITED STOREにて税込45,000円以上お買い上げのお客様に
オリジナルレコードタオルをプレゼント!
この度特別に、2025AW VISUAL IMAGEをプリントした
オリジナルケース入りのスペシャルなノベルティをご用意しました。
期間中LIMITED STOREにて税込28,000円以上お買い上げのお客様に
WILLFULLYロゴ入りインセンス&スタンドSETをプレゼント!
※ノベルティは先着順となります。
※税込45,000円以上お買い上げの方はver.1 と ver.2 の
どちらか1種類お好きなノベルティをお選びいただけます。
※税込73,000円以上お買い上げの方にはver.1 と ver.2 の
両ノベルティを1つずつお渡しいたします。
02. LIMITED STORE先行予約、先行発売アイテムも
LIMITED STORE先行予約、先行発売アイテムも多数ご用意!
どこよりも先に新作アイテムをお手に取ってご覧いただけます。
毎週新作が加わり、ご来店されるたびに
新しい出会いをお楽しみいただけます。
03. TAIONコラボダウンもLIMITED STORE限定でご用意
公式オンラインストア、ZOZOTOWN、店頭にて
即完売してしまったTAIONダウンジャケットも
全色・全サイズ LIMITED STORE限定 でご用意 !
バッグ、マフラーも合わせて 期間中ご予約を承ります。
※数には限りがございます
※無くなり次第終了となりますので、予めご了承くださいませ
※ご予約商品となりますので、当日お持ち帰りは出来かねます
※ご予約アイテムをご購入の場合、他商品を含め
\24,000(税込)以上のご購入で送料無料でお届け致します。
04. コラボ & 別注アイテムも集結
WILLFULLY10周年を記念して発表してきた
コラボ、別注アイテムが一挙に集結!
全アイテム LIMITED STORE でご覧いただけます。
05. 人気の予約アイテムも実際ご試着可能
大人気のハートニットカーディガンをはじめ、
話題の予約アイテムも数量限定でご用意!
LIMITED STOREにて実際にご試着いただけます。
about WILLFULLY
about WILLFULLY
2015年にディレクター兼デザイナーの原 小夜香によって設立。
自社ECのみでの販売で多くの顧客を抱え、2024年には表参道に旗艦店となる”WILLFULLY TOKYO”をOPEN。
10周年を迎えた本年は様々なブランドとの別注企画やPOP UPの開催など、これまでよりもスケールアップをして展開。
今後は国内、海外へ向けたホールセールも行なっていく。
-- Concept --
自由気ままで 我儘、勝手で移り気 = WILLFULLY
未来の選択は、いつもあなたの自由のままに
今日、明日、明後日 ... どんな服を着て、どんな場所に行き、
誰と会うか 毎日のあなたを彩る全ては、
あなたに選択の自由がある
日々変化する気持ちや空間を、
居心地の良いものにする為のキーアイテムがみつかるように。
-- Shop --
「 WILLFULLY TOKYO 」
東京都港区北青山3-8-11 1階
表参道駅 徒歩2分
明治神宮前駅 徒歩10分
■ WILLFULLY Official Instagram
https://www.instagram.com/willfully_official/
■ Director’s Instagram
https://www.instagram.com/sayakahara_willfully/
■ WILLFULLY TOKYO Instagram
https://www.instagram.com/willfully_tokyo/?hl=ja
会社概要
株式会社TimeSryth
東京都港区南青山7-1-7 C-cube 南青山ビル 2F
代表取締役 原 小夜香