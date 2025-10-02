株式会社ピー・ディー・ネットワーク「幹事AWARD 2025」動画制作部門の優良企業に選出

株式会社ピー・ディー・ネットワーク

株式会社ピー・ディー・ネットワーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：田辺裕、以下「ピーディーネットワーク」）は、「幹事AWARD 2025」（主催：株式会社ユーティル、以下「ユーティル」）における「動画制作部門」にて優良企業に選出されました。

■「幹事AWARD 2025」について

幹事AWARDとは、ユーティルが提供するマッチングサービスである「動画幹事」などに登録されている合計14,675企業(2025年9月時点)の中から、成約数や顧客満足度といった指標をもとに、厳正なる審査を通過したパートナー企業が「優良企業」として表彰されるものです。

【ピーディーネットワーク 2025年の主な実績】

・デジタルマーケティング系ベンチャー企業様の周年記念動画

・外資系海運企業様の輸送プロジェクトのブランディングムービー

・IT企業様の配信イベントの撮影・編集

・セキュリティ系企業様の製品紹介動画制作およびロゴ、パンフレット制作等

ほか、多数の動画制作ならびに企業ブランディング施策の実績あり

https://www.pd-n.jp/works/

https://www.pd-n.jp/corporate-branding/

■受賞コメント

（チーフプロデューサー 中村 篤史）

このたび、ピーディーネットワークは「幹事AWARD 2025」動画制作部門にて優良企業として選出いただきました。これまで当社では、多くの企業様の動画制作や各種ブランディング施策に取り組んでまいりました。日頃よりご支援をくださっているクライアント企業様、共に歩んでくださるパートナー各社様、そしてこの機会をくださったユーティル様に、心より御礼を申し上げます。

弊社は2002年に設立後、「カンブリア宮殿」「WBS（ワールドビジネスサテライト）」といったテレビ番組制作と、企業様向け動画制作を事業として展開してきました。また動画制作だけでなく、各種コンテンツ制作やコミュニケーション施策を通じ、企業の認知度向上・採用力強化・売上拡大にも貢献してまいりました。

我々の強みは、単に動画を制作し相手へ”伝える”だけでなく、視聴者の心に届き自ずと興味関心を抱くようになる、”伝わる”映像を生み出すことです。弊社のタグラインにもある「取材力で、世の中をつなぐ。」に基づき、事前の徹底したリサーチと、クライアント様への丁寧なヒアリング、インタビューを通じて目的や成果を明確化して、効果的なコミュニケーション施策にも取り組んでおります。

この度、このような栄えある賞を受賞できましたことを大変喜ばしく思います。しかし現状に満足することなく、これからも「伝わる動画制作」を通じて、クライアント企業様に価値を提供してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社ピー・ディー・ネットワーク

代表： 田辺裕

設立： 2002年6月

所在地： 〒105-0004 東京都港区新橋5-9-1 新橋5丁目ビル2F

URL： https://www.pd-n.jp/

主要業務：

・テレビ番組制作事業 https://www.pd-n.jp/tv-production/

・動画制作事業 https://www.pd-n.jp/video-production/

・企業ブランディング事業 https://www.pd-n.jp/corporate-branding/

主要取引先：

NHK / 日本テレビ / テレビ朝日 / TBS / テレビ東京 / フジテレビ / 毎日放送 / 関西テレビ / 朝日放送/ WOWOW / HULU ほか全国のテレビ局など / 電通 / 博報堂 / 横浜市 / 東急 / 東急不動産 / 旭化成 ほか上場企業、中小企業など多数

主な番組制作実績：

テレビ東京「カンブリア宮殿」「WBS（ワールドビジネスサテライト）」/ 日本テレビ「news every.」/ NHK「あしたが変わるトリセツショー」「日本人のおなまえ」/ BSフジ「プロ野球レジェン堂」など

■お問い合わせ先

株式会社ピー・ディー・ネットワーク

TEL：03-5405-2705

E-mail：info@pd-n.jp

https://www.pd-n.jp/contact/

株式会社ユーティル 「幹事AWARD2025」特設ホームページ

https://douga-kanji.com/award/2025