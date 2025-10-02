RAUL株式会社 代表 江田健二がローカルエナジー株式会社10周年記念シンポジウムのパネルディスカッションに登壇します
一般社団法人エネルギー情報センターの理事を務めるRAUL株式会社 代表取締役の江田健二は、2025年10月3日（金）に米子コンベンションセンターにて開催される「ローカルエナジー株式会社 設立10周年記念シンポジウム」において、パネルディスカッション「これからの地域に必要な『ローカルGX』とは何か」に登壇いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331054&id=bodyimage1】
ローカルエナジー株式会社 10周年記念シンポジウム
「まちの未来会議 ～ ”ローカルGX” で地域をもっと豊かに～」
日時：2025年10月3日（金）13:30～16:30
会場：米子コンベンションセンター 国際会議室（鳥取県米子市）
主催：ローカルエナジー株式会社
参加費：無料（定員200名）
参加申込・詳細
https://www.lenec.co.jp/info_files/9657095970.pdf
配信元企業：RAUL株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331054&id=bodyimage1】
ローカルエナジー株式会社 10周年記念シンポジウム
「まちの未来会議 ～ ”ローカルGX” で地域をもっと豊かに～」
日時：2025年10月3日（金）13:30～16:30
会場：米子コンベンションセンター 国際会議室（鳥取県米子市）
主催：ローカルエナジー株式会社
参加費：無料（定員200名）
参加申込・詳細
https://www.lenec.co.jp/info_files/9657095970.pdf
配信元企業：RAUL株式会社
プレスリリース詳細へ