交通安全やエコドライブの大切さを学び、教習車の運転体験もできる「親子交通安全フェスティバル2025」開催 2025年10月19日（日）【上尾校】・26日（日）【西大宮校】 入場無料、雨天決行
エコドライブを取り入れた新規運転免許取得者向けの教習『楽エコ教習』を2008年より実施している指定自動車教習所ファインモータースクール（株式会社臼田、本社:埼玉県さいたま市・代表取締役:臼田和弘048-641-7185、URL: www.fine-motorschool.co.jp ）は、2025年10月19日（日）【上尾校】、26日（日）【西大宮校（旧指扇校）】両日、毎年恒例のイベント「親子交通安全フェスティバル2025」を開催いたします。ファインモータースクールのサポーター（教習指導員）やスタッフが交通安全やエコドライブの大切さをお伝えするブースを設置します。毎年大人気のジュニアドライビングスクールをはじめ、各ブースは園児以上のお子様が対象となっており、親子で一日楽しめるイベントとなっています。入場無料、雨天決行です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331051&id=bodyimage1】
■ジュニアドライビングスクール
園児から小学生対象の「ジュニアドライビングスクール」は、教習車を使って本物の車の運転体験ができると毎回大人気。運転席からの死角を体感することで「車のそばで遊ばない」という安全意識を育みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331051&id=bodyimage2】
■親子交通安全教室
家族で一緒に交通安全を学ぶ教室です。
横断歩道の正しい渡り方、安全確認の仕方、事故を防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331051&id=bodyimage3】
■親子自転車教室
- 乗り方編：自転車に乗れるようになるための練習方法をお伝えします。
- 事故防止編：道路に潜む危険について学び、安全な自転車走行の知識をお伝えします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331051&id=bodyimage4】
ファインモータースクールは、親子交通安全フェスティバルをはじめとするさまざまなイベントを実施し情報発信することにより、教習所として地域社会へ貢献してまいります。
【イベント詳細】
イベントサイト：
https://www.fine-motorschool.co.jp/company/csr/festival/
ファインモータースクール上尾
■日時：2025年10月19日（日）10:00～15:00
■所在地：〒362-0011埼玉県上尾市平塚596-5
駐車場： イコス上尾駐車場をご利用ください
（上尾校敷地内に駐車場はございません）
■主なイベント内容
○親子交通安全教室
○ジュニアドライビングスクール
○親子自転車教室（乗り方編、事故防止編）
○交通安全謎解き探偵団
○環境ブース
○最新自動車の展示
○ケータリングカー
■主 催:フ ァ イ ン モ ー タ ー ス ク ー ル
■協 力:上尾市交通安全母の会連合会
ファインモータースクール西大宮（旧指扇）
■日時：2025年10月26日（日）10:00～15:00
■所在地：〒331-0071埼玉県さいたま市西区高木1635
駐車場： 関東運輸局 埼玉運輸支局駐車場を
ご利用ください（西大宮校入口付近の門のみ開場）
■主なイベント内容
○親子交通安全教室
○ジュニアドライビングスクール
○親子自転車教室（乗り方編、事故防止編）
○交通安全謎解き探偵団
○環境ブース
○最新自動車の展示
○ケータリングカー
■主催:ファインモータースクール
■協力:大宮西警察署
生活協同組合パルシステム埼玉
配信元企業：ファインモータースクール
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331051&id=bodyimage1】
■ジュニアドライビングスクール
園児から小学生対象の「ジュニアドライビングスクール」は、教習車を使って本物の車の運転体験ができると毎回大人気。運転席からの死角を体感することで「車のそばで遊ばない」という安全意識を育みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331051&id=bodyimage2】
■親子交通安全教室
家族で一緒に交通安全を学ぶ教室です。
横断歩道の正しい渡り方、安全確認の仕方、事故を防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331051&id=bodyimage3】
■親子自転車教室
- 乗り方編：自転車に乗れるようになるための練習方法をお伝えします。
- 事故防止編：道路に潜む危険について学び、安全な自転車走行の知識をお伝えします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331051&id=bodyimage4】
ファインモータースクールは、親子交通安全フェスティバルをはじめとするさまざまなイベントを実施し情報発信することにより、教習所として地域社会へ貢献してまいります。
【イベント詳細】
イベントサイト：
https://www.fine-motorschool.co.jp/company/csr/festival/
ファインモータースクール上尾
■日時：2025年10月19日（日）10:00～15:00
■所在地：〒362-0011埼玉県上尾市平塚596-5
駐車場： イコス上尾駐車場をご利用ください
（上尾校敷地内に駐車場はございません）
■主なイベント内容
○親子交通安全教室
○ジュニアドライビングスクール
○親子自転車教室（乗り方編、事故防止編）
○交通安全謎解き探偵団
○環境ブース
○最新自動車の展示
○ケータリングカー
■主 催:フ ァ イ ン モ ー タ ー ス ク ー ル
■協 力:上尾市交通安全母の会連合会
ファインモータースクール西大宮（旧指扇）
■日時：2025年10月26日（日）10:00～15:00
■所在地：〒331-0071埼玉県さいたま市西区高木1635
駐車場： 関東運輸局 埼玉運輸支局駐車場を
ご利用ください（西大宮校入口付近の門のみ開場）
■主なイベント内容
○親子交通安全教室
○ジュニアドライビングスクール
○親子自転車教室（乗り方編、事故防止編）
○交通安全謎解き探偵団
○環境ブース
○最新自動車の展示
○ケータリングカー
■主催:ファインモータースクール
■協力:大宮西警察署
生活協同組合パルシステム埼玉
配信元企業：ファインモータースクール
プレスリリース詳細へ