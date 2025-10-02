交通安全やエコドライブの大切さを学び、教習車の運転体験もできる「親子交通安全フェスティバル2025」開催 2025年10月19日（日）【上尾校】・26日（日）【西大宮校】 入場無料、雨天決行

次期「ハイゼット」!? ダイハツの斬新「軽バン＆軽トラ」に注目！ めちゃシンプルな「カクカクデザイン」が超カッコいい！ 市販化に期待の「UNIFORM Truck／UNIFORM Cargo」が示すこれからの「はたらくクルマ」像とは