シンガポール, 2025年10月2日 /PRNewswire/ --ENNOVI は、自動車分野を超えた領域への戦略的拡大を発表しました。自動車業界で進行する電動化と人工知能（AI）のメガトレンドに伴い、よりスマートで安全かつ持続可能な車両が生み出されるなか、同社は中核となるコネクティビティ技術を活用し、より幅広い市場に対応していきます。この戦略的な決定は、ENNOVIが長年にわたり顧客にとって信頼できるパートナーとして、48VマイルドハイブリッドからBEV（電気自動車）に至るまで、革新的なバッテリーおよびパワートレイン・ソリューションを提供してきた実績に裏打ちされたものです。同社の堅牢な信号接続システムは、自動運転機能の進化にも貢献しています。これらの強みはそれぞれ、他産業における電動化とAIトランスフォーメーションをスムーズに実現します。



ENNOVI、「Beyond Automotive」による戦略的拡大を発表



「当社の『Beyond Automotive』戦略は、 ENNOVIにとってごく自然な進化です」と、ENNOVIの最高経営責任者（CEO）であるStefan Rustlerは述べています。「当社のイノベーション、スピード、そしてグローバルな展開力を活用することで、幅広い産業における電動化とAIのメガトレンドに沿った取り組みをお客様が実現できるよう支援し、世界中のどこからでも、より早く未来へ到達できるようにします。」

事業拡大により、ENNOVIはその知識と専門性を航空宇宙、コンシューマーデバイス、データストレージ、産業用途へと応用していきます。同時に、Interplex MedicalはENNOVIブランドに統合されます。ENNOVI Medicalは、高精度・高信頼性・高い拡張性を備えた医療ソリューションを提供し、診断機器、持続血糖測定（CGM）、最小侵襲手術機器など、さまざまな用途においてOEMがミッションクリティカルなスマートデバイスを開発できるよう支援しています。

この事業拡大は、ENNOVIのスリムな組織体制と各産業に特化した専任チームによって支えられ、各地域や顧客プラットフォームに合わせたインターコネクト、バスバー、パワーモジュール、バッテリーインターコネクトの迅速なカスタマイズを可能にします。同社の俊敏性と地域密着型のサポートは、これらの多様な市場のニーズに的確に応え、OEMが迅速にイノベーションを実現できるようにします。

ENNOVIは、自動車業界における電動化の変革を全面的に支援し続けており、消費者にとって移行期の技術であるPHEV（プラグインハイブリッド車）の継続的な重要性や、HEV（ハイブリッド車）およびBEVの地域ごとに異なる普及曲線を認識しています。この二重の注力に、新たな「Beyond Automotive」戦略を組み合わせることで、ENNOVIは変化するグローバル環境における重要な戦略的パートナーとしての地位をさらに強化しています。

ENNOVI は、世界中の産業が電化とAIトランスフォーメーションを加速させ、よりスマートで迅速かつ持続可能な成長を実現できるよう支援しています。

