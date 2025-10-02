TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』より、新規公式描き下ろしイラスト《スイートチャイナver.》を使用した商品が発売決定！対象商品の予約・購入で特製カードがもらえる、アニメイトフェアも実施！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331049&id=bodyimage1】
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』アニメイトフェア《スイートチャイナver.》が開催決定！
期間中、対象のTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』関連のキャラクターグッズをご予約・ご購入1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製カード（全5種）」を1枚プレゼント！
通販予約と店舗購入で特製ミニカードのデザインが変わるので、要チェックです！
フェアの対象商品として、新規公式描き下ろしイラスト《スイートチャイナver.》を使用した新商品が登場！プリンセス達が可愛らしいチャイナ服を着たイラストを使用した、カラフルでオシャレなデザインになっております！
【フェア開催期間】
（1） 通販事前予約キャンペーン：2025年10月2日（木）～10月19日（日）
（2） 店舗購入キャンペーン：2026年1月9日（金）～1月25日（日）
【対象店舗】
（1） 通販事前予約キャンペーン：アニメイト通販
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113914
（2） 店舗購入キャンペーン：池袋本店・秋葉原店・札幌店・仙台店・名古屋店・大阪日本橋店・福岡パルコ店
【概要】
（1） 通販事前予約キャンペーン
期間中、アニメイト通販にて、対象のTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』関連のキャラクターグッズをご予約1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製カード（全5種）」を1枚プレゼント！
（対象商品：TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』アニメイト通販予約フェア《スイートチャイナver.》新商品のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331049&id=bodyimage2】
※特典の絵柄はお選びいただけません。
※通販事前予約キャンペーンの特典は、商品配送時に同梱いたします。
（2） 店舗購入キャンペーン
期間中、アニメイト対象店舗（アニメイト通販除く）にて、TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』関連のキャラクターグッズをご購入1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製カード（全5種）」を1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331049&id=bodyimage3】
※特典の絵柄はお選びいただけません。
※店舗購入キャンペーンでは、アニメイト通販は対象外になります。
※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。
【商品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331049&id=bodyimage4】
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』トレーディング缶バッジ《スイートチャイナver.》（全10種）
※トレーディング商品
素材：金属・紙・PP
サイズ：丸型直径57mm
価格： 1個 440円（税込）/1BOX（10個入り） 4,400円（税込）
種類：全10種
----------------------------------------------------------------------------
■TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』トレーディングクリアカード《スイートチャイナver.》（全8種）
※トレーディング商品
