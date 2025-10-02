



・大胆な新開発計画を発表、重要な節目を達成

・ION Groupと数百万ユーロ規模の提携で研究開発イノベーションキャンパスを設立

・Ellinikonの新たな地区「East Village」が誕生

アテネ（ギリシャ）, 2025年10月2日 /PRNewswire/ -- 欧州最大級の都市再生プロジェクト「The Ellinikon」が全速力で進展しています。現在、40以上の建設現場で作業が進行中で、約3,000人の作業員と18社の主要建設会社が携わる中、LAMDA Developmentはアテネ・リビエラにおける先見的なマスタープランの主要なマイルストーンを達成しています。

欧州を代表する都市再生プロジェクト「The Ellinikon」、全速力で前進

欧州におけるAIとデジタル化のハブ創出

8月28日、LAMDA Developmentは、グローバル金融テクノロジー企業であるION Groupから、The Ellinikon内の土地取得に関する拘束力のある提案を受諾しました。同地には、44カ国から約2,000名の専門家が集結するグローバル研究開発・イノベーションキャンパスが開発されます。

ION Groupが2つの異なる地区に開発するこのキャンパスは、最大建築面積約25万平方メートルを有します。少なくとも5万平方メートルのオフィス・共同作業スペース、国際イベント開催用の1,000席規模の講堂、ION Groupの専門家向け最大20万平方メートルの住宅開発を備えます。

この画期的な提携は、プロジェクトのマスタープランの最終要素であるThe Ellinikonビジネス地区の立ち上げを意味し、The EllinikonをAIとデジタル化の欧州拠点として確固たる位置づけに導きます。

次世代スマートシティがNicosia大学を迎え入れる

The Ellinikonのスマートシティ構想を支援するもう一つの画期的な発表は、Nicosia大学がギリシャ初の大学キャンパスを開設する決定です。

UNIC Athensは、The Ellinikon内に運営される象徴的な統合大学キャンパスとなります。AI、ロボティクス、ウェルネス技術を活用した学術研究・学生寮のためのキャンパス建設に向け、75,000平方メートルの建築可能用地が確保されています。

The Ellinikonプロジェクト内のUNIC Athensキャンパスの次期フェーズは、それぞれ2028年と2031年の完成を目指しています。

住宅開発が新たな高みに到達

The Ellinikonにおける住宅開発計画は急速に進展を続けています。ギリシャ初の超高層ビルかつ最高層建築となるRiviera Towerは現在30階まで到達し、最終高さ200メートルに向けて中間点を突破しました。完成時には50階建てのタワーに173戸の住宅が配置され、地中海地域で最も高い住宅用超高層ビルとして君臨します。

住宅開発全体でも勢いが続き、The Ellinikonでは10番目の住宅プロジェクトとなる「Skyline Havens」が発表されました。これは洗練された150戸の住宅からなる新たなコレクションです。 プロジェクト東側に理想的に位置し、商業ハブやElliniko地下鉄駅に近接するSkyline Havensは、高台に位置し広大な眺望を誇る新たな主要地区「East Village」の一部を形成しています。8棟の中層ビルからなるこの優雅な複合施設は、エーゲ海、Ellinikonパーク、アテネのスカイラインを一望できる高台での屋内・屋外一体型生活を提供します。光と水、そして室内と屋外空間のシームレスな流れをコンセプトに設計されたSkyline Havensでは、デュアルフロントの住戸、大半の住戸から海を望む広々としたバルコニー、全1階・ペントハウスユニットにプライベートプールを完備し、フィットネスエリア、屋外プール、キッズプレイグラウンド、レセプションとコンシェルジュサービス、セキュリティ駐車場など、居住者専用の充実したアメニティを利用できます。

一方、緑豊かなパークに隣接するLittle Athens地区も着実に整備が進んでいます。この緑豊かな都市の中の都市には、1,115戸の住宅と100以上の路面店が立ち並び、Bjarke Ingels Groupが設計したPark Rise、Pavilion Terraces、Promenade Heights、Atrium Gardens、Trinity Gardens、Sunset Grovesなどのユニークな住宅プロジェクトを提供しています。

小売業のルネサンス：Riviera GalleriaとThe Ellinikonモールが姿を現す

海とモダンデザインが融合する場所、ラグジュアリーな海辺のショッピングとライフスタイル拠点「Riviera Galleria」は、すでに新たな建築的アイコンとして台頭しつつあります。着実に建設が進み、1階部分がポセイドノス通りから見えるようになり、アテネのリビエラ沿いに誕生する傑出したデスティネーションを予感させています。国際的に著名な日本人建築家であるKengo Kumaが設計したこの23,000平方メートルのレジャーハブでは、厳選されたプレミアムなギリシャおよび国際ブランド、高級レストラン、サロニコス湾を一望できる眺望が提供されます。テナントとの基本合意書（HoT）締結率は総賃貸可能面積（GLA）の78％に達しています。

内陸部では、受賞歴のある設計事務所Aedasが手掛けるThe Ellinikonモールが、ギリシャ最大かつ最先端の小売施設として、また南欧でも有数の重要施設となる予定です。総賃貸可能面積（GLA）10万平方メートルのこのモールは、屋内と屋外空間をシームレスに融合させるハイブリッドで持続可能なデザインを採用し、自然や革新に囲まれながら買い物、リラックス、交流を楽しめる革新的な小売・娯楽・レジャー複合施設として開発が進められています。

テナントとの基本合意書（HoT）締結率は総賃貸可能面積（GLA）の64％に達しています。

The Ellinikonスポーツパーク：すべての人にフィットネスを、まもなくオープン

287,000平方メートルのスポーツパーク建設が進行中です。スポーツパークはまもなくアスリートを迎え入れる予定です。全年齢層とあらゆる能力に対応するよう設計されたこのパークは、2026年半ばまでに一般公開され、サッカー場、テニスコート、バスケットボールコート、陸上競技場、国際基準に準拠したウェルネス施設を備えます。

静かな水面が広がる：The Ellinikonパークの心臓部に誕生する新湖

欧州最大の沿岸パークであるThe Ellinikonパーク内では、主要な生態系施設となる14,600平方メートルの湖の工事が進行中です。体験パークとスポーツパークの間に位置するこの湖は、2004年オリンピックのカヌー・カヤック競技会場跡地と旧航空機格納庫エリアを、緑と青が織りなす活気ある聖域へと変貌させます。

地域の自然湿地帯と調和して設計された湖の周囲には、900メートルの周回遊歩道、2つの歩行者用橋、そして広大なパーク景観と一体化した並木道が整備されます。11,000本以上の樹木と苗木、148,000本の低木が植栽されるほか、水を自然に浄化し地域の生物多様性を支える水生植物も導入されます。この変革は生態系の再生を力強く象徴するものであり、自然、文化、ウェルビーイングが新たな持続可能な都市景観の中でシームレスに融合する場となります。

