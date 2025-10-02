Ooba shonan 素材博覧会YOKOHAMA2025秋(10/2→4) 出展

株式会社トータス

ウエットスーツ素材を専門に取り扱う 株式会社トータス が自社のECランド Ooba shonan として素材博覧会YOKOHAMA2025(10/2→4)に出展しています。

素材博覧会YOKOHAMA2025秋 Ooba Shonan ブース:A-71・72

Ooba shonan では、ウエットスーツに使用されるクロロプレンゴムスポンジという素材をハンドメイドで使いやすくアレンジした素材（生地）を展開。

展示商品（生地）

通常のウエットスーツで使用される素材の厚みは3ｍｍや5ｍｍ（スポンジ部分のみ）が多く、専用のミシンがないと縫製が出来ない。その素材を薄くスライスし、過度な伸縮性を抑えたハンドメイド向けのウエットスーツ素材を販売している。

ふだんはオンラインのみの限定販売だが、展示会期間中は特別価格で直接購入が可能。

直接素材に触れてもらえる展示会に出展しコンシューマーの声を反映した商品展開を検討している。

10/2展示会初日の様子様々なハンドメイド用の素材が購入可能

展示会期間中は素材の販売だけでなく、その素材を使用して作られた商品や、作家さんの作品サンプルを見ることができる。

ほとんど市場に出回らない特殊な素材に直接触れる良い機会なので、お近くの方は足を運んでみてはいかがでしょうか。

展示会名称：素材博覧会YOKOHAMA2025

会 期 ：2025年10月2日（木）～10月4日（土）

会 場 ：横浜大さん橋ホール

本展の入場には、500円の入場料（3日間通し）が必要です。

公式HPをご確認ください。

https://www.sozai-expo.com/yokohama25au/

Ooba ShonanブースNo：A-71・72