ナイキ 新作ランニングシューズコレクション“CHOICE PACK”が新登場 全国のスポーツデポ・アルペンにて10月2日(木)より先行販売を順次開始
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、10/2(木)より全国のスポーツデポ・アルペン・Alpen TOKYO・Alpen FUKUOKA・Alpen NAGOYAにて、ナイキの新作ランニングシューズコレクション“CHOICE PACK”の先行販売を順次実施いたします。一般発売に先駆けて、いち早くお手に取っていただけるチャンスです。また、先行予約期間中にCHOICE PACKのシューズをお買上げいただき、シューズにご満足いただけなかった場合、購入日から30日以内であれば他のシューズと交換ができるキャンペーンも同時開催いたします。
■新作ランニングシューズコレクション“CHOICE PACK”
現在ナイキからクッショニングシューズとして3シリーズが展開されています。ナイキ史上最大量のクッショニングで柔らかなクッションのボメロ、反発性に優れ弾むようなクッションのペガサス、安定性が高くブレにくいクッションのストラクチャー、とそれぞれを位置づけしています。その3つのクッションから自分の走りに合うシューズを選ぼうというのが『CHOICE』というコンセプトです。
今回そのCHOICEから秋の新カラー「CHOICE PACK」が登場いたしました。ボメロシリーズから「ボメロ18」「ボメロ プラス」、ペガサスシリーズから「ペガサス41」「ペガサス プレミアム」、ストラクチャーシリーズから「ストラクチャー26」の全5モデルの展開となります。
■先行販売について
【実施期間】
ペガサス 41、ペガサスプレミアム、ボメロプラス
10/2(木)～10/8(水)(※1)
※1：10/9(木)より引き続き通常販売となります。
ボメロ 18、ストラクチャー26
10/8(水)～10/15(水)(※2)
※2：10/16(木)より引き続き通常販売となります。
【実施店舗】
・全国のスポーツデポ・アルペンの店舗(※3,4,5)
※3：ナイキ直営店でも先行販売を実施しています。
※4：公式オンラインストアでは先行販売の実施はなし、通常販売のみいたします。
※5：ボメロプラス、ペガサスプレミアムは一部店舗での取り扱いとなります。
【ボメロプラス取扱い店舗】
https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10357
【ペガサスプレミアム取扱い店舗】
Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、スポーツデポフラッグシップストアテラスモール湘南店、スポーツデポフラッグシップストア天久店
【対象商品】
・ボメロ 18
価格：16,500円（税込） 取扱いサイズ：24cm～28㎝（0.5㎝刻み）
・ボメロプラス
価格：22,000円（税込） 取扱いサイズ：24cm～28㎝（0.5㎝刻み）
・ペガサス 41
価格：16,500円（税込） 取扱いサイズ：24cm～28㎝（0.5㎝刻み）、29㎝、30㎝
・ペガサスプレミアム
価格：29,700円（税込） 取扱いサイズ：25cm～28㎝（0.5㎝刻み）、29㎝、30㎝
・ストラクチャー 26
価格16,500円（税込） 取扱いサイズ：25cm～28㎝（0.5㎝刻み）
【購入条件】
下記メンバー登録が必要となります（当日登録もOK）。
・アルペングループメンバーズ登録
・Nike Run ClubまたはNike Training Club登録(※6)
※6：その他ナイキメンバーサービスでもOK
アルペングループメンバーズの詳細はこちら
https://store.alpen-group.jp/campaign/group/card/members/
■満足できなかったら交換キャンペーン
先行販売にてCHOICE PACKのシューズをご購入いただき、シューズにご満足いただけなかった場合、ご購入日から30日以内であれば他のシューズに交換いたします。(※7)
※7：交換はご購入後30日以内、お一人様1回限りとなります。交換に生じた差額はお客様のご負担となります。
【実施期間】
ペガサス 41、ペガサスプレミアム、ボメロプラス
10/2(木)～10/8(水)
ボメロ 18、ストラクチャー26
10/8(水)～10/15(水)
■CHOICE PACK 特集ページ
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/nike/choice_pack/
株式会社アルペンについて
創業 ：1972年7月
資本金 ：151億円
業績 ：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
