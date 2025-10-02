【10月3日（金）～10月15日（水）開催】Editionにて〈SALOMON ADVANCED（サロモン アドヴァンスド）〉POP UP STORE

エディションで〈サロモン アドヴァンスド〉の特別なラインアップを展開

株式会社 トゥモローランド〈SALOMON ADVANCED（サロモン アドヴァンスド）〉POP UP STORE

10月3日（金）から10月15日（水）まで、Edition（エディション） 表参道ヒルズ店・名古屋ラシック店・グランフロント大阪店にて、〈SALOMON ADVANCED（サロモン アドヴァンスド）〉POP UP STOREを開催します。

詳細を見る :https://store.tomorrowland.co.jp/topics/detail/?article_id=1000722

期間中は今シーズンの買い付け商品を中心に、普段は取り扱いしていないアイテムを含めたモアバリエーションがラインアップ。アウトドアからタウンユースまで幅広く楽しめるSALOMON ADVANCEDの魅力を体感できる機会です。

〈SALOMON ADVANCED（サロモン アドヴァンスド）〉POP UP STORE〈SALOMON ADVANCED（サロモン アドヴァンスド）〉〈SALOMON ADVANCED（サロモン アドヴァンスド）〉〈SALOMON ADVANCED（サロモン アドヴァンスド）〉

限定ノベルティ：ロゴ入りタンブラーを先着でプレゼント

期間中、〈SALOMON ADVANCED〉の商品をお買い上げの方には、先着でブランドロゴ入りのタンブラーをプレゼント。数量限定のため、無くなり次第終了となります。

開催概要

開催期間：2025年10月3日（金）～10月15日（水）

開催店舗：

- Edition 表参道ヒルズ店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001021&srsltid=AfmBOop5g0e88n0M7JKDEt_GoFwn0KMdCnP-6VC5mptIt4n_6f3SHkBD) 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ2F- Edition 名古屋ラシック店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003020&srsltid=AfmBOookbHMIQ1RV6qpWpzJ6xgaCV3-ZLUWiM4Vg6dgw0_LNW9b0CElq) 愛知県名古屋市中区栄3-6-1 名古屋ラシック 2F- Edition グランフロント大阪店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001034&srsltid=AfmBOoqW7FxjIGWddJQvpuverKsV5Fl7vsHF8OVADmFZo-qCiX0925MD) 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館 2F

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。