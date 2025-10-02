【イオンリテール】最新のおもちゃを体験できる「アソボーフェスタ」を１０月１０日（金）～１０月２０日（月）に「イオン」「イオンスタイル」など４４店舗で開催

イオン株式会社

イオンリテールは一般社団法人日本玩具協会が開催するイベント「アソボーフェスタ」に初参加し、２０２５年１０月１０日（金）から１１日間、「イオン」「イオンスタイル」など４４店舗のおもちゃ売場※１） にて、最新のおもちゃを体験できるタッチ＆トライコーナーを設けます。

「アソボーフェスタ」は最大の商戦期であるクリスマス・年末年始商戦を前に、子どもたちに最新のおもちゃと触れ合ってもらい、おもちゃの良さを思いっきり体感してもらうためのイベントで、２０２５年で７年目の開催となります。

当社では、「アソボーフェスタ」対象のおもちゃからピックアップした「バンダイ 変身ベルト DXゼッツドライバー」や「タカラトミー ぷにるんず ぷにすたる」などを遊ぶことができます。イベント中は、ノベルティとしてサンタさんへの願いごとが書ける“クリスマスカード”を配布します。また、１０月１２日（日）には「仮面ライダーゼッツ 変身ベルト DXゼッツドライバー体験会」、１９日（日）には「アクアビーズ体験会」を開催いたします。

これからも当社は、様々な商品やサービスを通じて、お客さまの日常を楽しくするお手伝いをしてまいります。

【実施概要】

イベント名：「アソボーフェスタ」

開催期間：２０２５年１０月１０日（金）～１０月２０日（月）

実施店舗：「イオン」「イオンスタイル」など４４店舗のおもちゃ売場※１）

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの店舗です。店舗によって、遊べるおもちゃが異なります。

【体験できるおもちゃの一例】

イベント開催店舗では、体験したおもちゃを購入可能です。

■（アガツマ）モ～モ～ミルク！コロッとたまご！ふれあいアンパンマン牧場

アンパンマンとなかまたちのおしゃべりは２２種類！遊びを盛り上げます。

■（バンダイ）変身ベルト DXゼッツドライバー

仮面ライダー史上初！従来の腰巻きではなく、胸に巻く変身ベルトです。

■（タカラトミー）ぷにるんず ぷにすたる

ぷにぷにキャラを直接指でさわってお世話できます。

※店舗によって、体験できる商品の色が異なります。

■（カワダ）ナンスピ

子どもから大人まで遊び感覚で脳を鍛えられる脳トレトイです。

【体験会の内容】

１.仮面ライダーゼッツ 変身ベルト DXゼッツドライバー体験会〈１０月１２日（日）開催・各店先着２０名〉

変身ベルト DXゼッツドライバーを体験されたお子さまに、「紙製ベルトDXゼッツドライバー」をプレゼントします。

２.アクアビーズ体験会〈１０月１９日（日）開催・各店先着２０名〉

アクアビーズは、水で溶けて乾くと固まる特殊な性質のビーズを使ったクラフトホビーです。体験会では、実際に作品を作ってお持ち帰りいただけます。

【開催店舗一覧】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5394_1_5cf9834c02d3ceea4d5b1966bd3bee12.jpg?v=202510020627 ]

以上