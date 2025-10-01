森の中で ”おいしい・かわいい・サステナブル″ イベント開催！

福井県あわら市

自然に囲まれた金津創作の森に、心がふっと軽くなる2日間が帰ってきます。クラフトや旬のお野菜、体にやさしいフード、親子で楽しめるワークショップがずらり。合言葉は“マイ食器でごみゼロチャレンジ”。ゆるやかな音楽が流れる芝生の上で、つくり手とおしゃべりしながら、とっておきの一品と出会う--そんな小さな幸せを集めたマーケットです。

◆ 行きたくなる！5つのポイント

1. 森×マーケットの心地よさ

木漏れ日の下で、クラフト・フード・お野菜を“つくり手から直接”。手しごとの温度が伝わります。

2. からだ想いの“おいしい”が集合

スパイス香るキッチンカー、焼きたてパン、素材にこだわったスイーツまで。食べ歩きも、外ランチも。

3. 親子で夢中になるワークショップ

木工・布小物・アクセ作りなど、初めてでも楽しいプログラムを随時開催。作品はそのままお土産に。

4. 地球にも“にっこり”

マイ食器・マイボトル推奨＆リユース食器を導入。エコステーションも完備で、気持ちよく参加できます。

5. 一日遊べるコンテンツ

ステージやパフォーマンス、子ども向けのあそびエリアまで。家族みんなでゆっくりどうぞ。

晴れの日マップ

開催概要

・ 名称：わくわくにっこり ロハスマーケット2025（雨天決行・荒天中止）

・ 日時：2025年10月4日（土）・5日（日）10:00～16:00

・ 会場：金津創作の森（福井県あわら市宮谷57-2-19）

・ 入場料：500円（高校生以下無料）※前売り券は県内各所にて販売。午前９時30分から先行入場できる特典付き。（詳細はInstagramへ）

・ 駐車場：あり

もっと楽しむコツ

・ 持ち物：マイ食器・マイボトル・マイバッグ（ごみを減らす合言葉です）

・ 服装：芝生や林の散策も心地よい季節。歩きやすい靴で。

・ 現地ではキャッシュレスと現金の両方が便利。小銭もあるとスムーズです。

・ 昼過ぎは混み合う場合あり。午前中からのご来場がおすすめ。

メッセージ

ロハスは、むずかしいことをがまんするスタイルではなく、“自分も地球も気持ちいい選択”のこと。森の空気を吸い込みながら、笑顔になれるモノ・ヒト・時間に出会ってください。きっと帰り道、少しだけ暮らしを好きになっています。

【お問い合わせ】

わくにこ実行委員会

E-mail：wakunico.lohas.com@gmail.com ／ Instagram：@wakunico.lohas（DM可）

※内容は変更になる場合があります。最新情報は公式SNSをご確認ください。

全国幸福度ランキングで、2014年から６回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎‧細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

Facebook https://www.facebook.com/awaracity

Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja