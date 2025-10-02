【浄水研究発表】LIXIL、世界で最も権威のある化粧品技術の研究発表会 「IFSCC Congress」 にて発表　水道水中の残留塩素による肌リスクを解明



















（写真左）本研究を推進したLIXIL Water Technology Japan 水栓事業部 BHC新価値追究R＆D 機能研究グループ 古賀 一成、（写真右）浄水シャワーのイメージ■研究背景 ー肌や髪への美容効果など、水の可能性を科学的に研究ーLIXILは、水の価値を高めることが生活の質の向上につながると考え、浄水技術などを通じて水の可能性を追究しています。水道水には雑菌の繁殖を防ぐために残留塩素が含まれていますが、その強い酸化力から肌や髪への影響が懸念されています。この課題を解決する手段として、LIXILは残留塩素を除去した浄水に着目し、肌や髪に対する美容効果の研究を進めてきました。今回の研究では、水道水中の残留塩素が肌の疎水性やバリア機能に与える影響について報告します。■研究概要と成果本研究では、モデルに水道水レベルの残留塩素を曝露し、その影響を評価しました 。疎水性評価:モデル上の水滴の接触角（水はじき）や、モデルへの水滴の浸透率を見てみると、残留塩素を曝露した場合、接触角の低下や浸透率が増加する傾向が見られました（図1）。また、疎水性と関連する蛍光試薬で染色したモデルを観察すると、残留塩素を曝露したモデルでは蛍光輝度の低下が確認されました（図2）。これらの結果から、残留塩素は肌の疎水性を低下させることが示唆されました。