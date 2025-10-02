アロフト大阪堂島 2025年10月「イエローウィン」イベント & F&B ハイライト

マリオット・インターナショナル

アロフト大阪堂島（Aloft Osaka Dojima）では、10月限定の季節メニューと、ハロウィンをテーマにしたスペシャルイベントをご用意いたしました。W XYZ Barをはじめ、館内各所で多彩な味わいとエンターテインメントをお楽しみいただけます。

バーガー・オブ・ザ・マンス「スパイシーみかんどりバーガー」

和歌山県産みかんどりの鶏もも肉を使用。スパイシー＆スイートな特製レッドホットソースで仕上げ、ココア風味のブリオッシュバンズにサンドしました。

w xyz Bar「カフェタイムメニュー」6種類のデザートと共に、コーヒー、紅茶、ビール、ワインをお楽しみいただけます。

ソーシャルアワー（17:00～20:00）

地元大阪のお客様にも人気の新メニューが登場：

- 野菜スティックのスパイシー味噌ディップ- 柚子胡椒香る味噌漬けステーキ- 海老の唐揚げ- ピリ辛チリオイル枝豆「ヴーヴ・クリコ イエローウィン」スペシャルメニュー

イエローウィン ベリーニ

ガーデンスプリッツ

ロブスターバイツセット

ハロウィン・アフタヌーンティー

かぼちゃプリン

マシュマロ

ブラックココアドーナツ

オレンジマカロン（キャラメルガナッシュ）

ココアマフィン

紫芋とチョコレートのタルト

コーントルティーヤミルフィーユ

サーモンムースシュー

ハロウィンサンドイッチなど

多彩なスイーツとセイボリーをご提供します。

スペシャルイベント「ハロウィンナイト」10月31日開催

ご予約はこちらから承ります :https://www.tablecheck.com/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve?menu_items=68cd031439d419591ee3b703w xyz Barにて、DJライブパフォーマンスを実施。さらにインスタグラムフォトコンテストを同時開催！ご来店当日に撮影した写真をInstagramに投稿し、当館公式アカウントをフォロー＆タグ付けいただいた方の中から、先着3名様にアロフト特製ギフトをプレゼントいたします。

ご予約

TableCheckより承っております：

https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve(https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve)

またはホテルまで直接お問い合わせください。

詳細情報

https://dining.aloftosakadojima.com/en/our-menus(https://dining.aloftosakadojima.com/en/our-menus)

Instagram: https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja(https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja)

Facebook: https://www.facebook.com/AloftOsakaDojima(https://www.facebook.com/AloftOsakaDojima)

アロフト大阪堂島について

アロフト大阪堂島は、最先端のテクノロジーや自由なデザイン、音楽を融合させた斬新なアプローチで、堂島の歴史を未来へとつなぐ、次世代トラベラーのためのライフスタイルホテルです。梅田、中之島など主要地域へのアクセスが良く、旅の拠点として絶好のロケーションを誇ります。ホテルは、お客様同士で思いがけない友情が生まれたり、斬新なアイデアが行き交うような、活気に満ちた雰囲気が漂っています。パブリックスペースやダイニングは、天井の高さを活かした開放感溢れる空間に。館内では、多彩な料理をお届けするオールデイダイニング「The WAREHOUSE」、シグネチャーカクテルを片手にライブ音楽をお楽しみいただける「Re:mix(SM) Lounge」と「W XYZ(R) Bar」のほか、コーヒーや紅茶などのテイクアウトができる「Re:fuel by Aloft(SM)」があります。また、旅の間もワークアウトをお楽しみいただけるよう、最新機器を備えたジム「Re:charge(SM)」も完備しています。

◎公式 HP: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/

◎Instagram: https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja

◎Facebook: https://www.facebook.com/AloftOsakaDojima(https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja)