Marc Jacobs（マーク ジェイコブス）とA.P.C.（アー・ペー・セー）、1980年代の伝統とカレッジスタイルに根ざした2025年秋のコラボレーションを発表

マーク ジェイコブス ジャパン株式会社

10月２日（木）より発売となるこのコレクションでは、Marc JacobsとA.P.C.が全24点からなるカプセルコレクションを発表。 両ブランドが共有する1980年代のルーツと、それぞれの独自のカルチャー的視点を讃える内容となっています。 このコラボレーションは、重ね着に適したファブリック、細部へのこだわり、そしてパリとニューヨークのアーカイブ的要素を取り入れた、カレッジスタイルを再解釈しています。 このコレクションは、1990年代に始まったMarc JacobsとJean Touitouのフレンドシップに根ざしており、両者が築き上げてきたクリエイティブな世界観の自然な結びつきを表現しています。

本コレクションでは、Marc JacobsとA.P.C.という2つのカレッジスタイルがひとつに融合。両ブランドのクレスト（紋章）が象徴的なアイテムにあしらわれており、刺繍や型押しといった特徴的なディテールが随所に登場します。 ウールとカウハイド（牛革）で作られたバーシティジャケットや、ダブルネームのカットソーなどがラインアップに含まれます。 メンズおよびウィメンズの定番アイテムには、デニムジーンズ（“THE JEAN”）、ミニスカート（“THE SKIRT”）、少しルーズなストライプシャツ（“THE SHIRT”）のほか、Marc Jacobsのトートバッグや、A.P.C.のデミ・リュンヌのコレクターズエディションなどが揃っています。

オレンジのアクセントはコレクション全体に散りばめられており、ロゴ、キャンバスジャケットの襟、ポロシャツのストライプなどに使用されています。 これは、Marc Jacobsが1980年代にパリで使用していた「Carte Orange（カルト・オランジュ）」乗車券や、Jean Touitouがソルボンヌ大学の学生時代に使っていた学生証（Tシャツにプリント）に由来しています。

また、デザイナーたちの横顔が刻まれた古代ローマ風のボタンが、ジーンズにあしらわれており、伝統的なクラフツマンシップと遊び心のあるデザインが融合しています。

キャンペーンビジュアルはNick Newbold（ニック・ニューボールド）が撮影し、Alastair McKimm（アラステア・マッキム）がスタイリングを担当。コレクションが持つ緻密さ、伝統、文化的ストーリーテリングのバランスを際立たせています。

Marc Jacobs x A.P.C.のカプセルコレクションは、10月２日(木)より発売開始。Marc Jacobsのストア、A.P.C.のブティック、そして公式オンライン（marcjacobs.jpおよびapcjp.com）にて購入いただけます。

キャンペーン情報や新作の公開は、@marcjacobsおよび@apc_parisの公式SNSをご覧ください。

発売日：2025年10月2日(木)

展開店舗

マーク ジェイコブス 表参道店、阪急うめだ本店、渋谷PARCO店、心斎橋OPA店

A.P.C. x MARC JACOBS CAPSULE COLLECTION POP-UP SHOP

会期：2025年10月2日(木) - 10月７日(火)

会場：あべのハルカス近鉄本店 タワー館2階 イベントスペース

FALL 2025 COLLECTION POP-UP SHOP

会期：2025年8月6日(水) - 10月28日(火)

会場：伊勢丹新宿店本館2階＝TOKYO解放区

公式オンラインストア

https://rebrand.ly/MarcJacobsxAPC(https://rebrand.ly/MarcJacobsxAPC)

問合せ先

マーク ジェイコブス カスタマーセンター

TEL：03-4335-1711

URL： https://www.marcjacobs.jp

A.P.C. 展開店舗情報

渋谷パルコ

A.P.C. MARC JACOBS POPUP

2025年10月2日(木)～13日(月・祝)

渋谷パルコ1F POP UP SPACE"GATE"

JR名古屋高島屋

A.P.C. MARC JACOBS POPUP

2025年10月2日(木)～7日(火)

JR名古屋高島屋4F ローズパティオ

展開店舗：

A.P.C. DAIKANYAMA FEMME、DAIKANYAMA HOMME、HARAJUKU UNDERGROUND

SHINJUKU TAKASHIMAYA、SHINJUKU ISETAN MEN’S (HOMME)、AOYAMA、 HIBIYA

IKEBUKURO TOBU (FEMME)、SHIBUYA、NEWOMAN TAKANAWA、FUTAKOTAMAGAWA

NEWOMAN YOKOHAMA、SHONAN、JR NAGOYA TAKASHIMAYA (FEMME)、NAGOYA

KYOTO、OSAKA NAMBA、OSAKA UMEDA、HANKYU MEN’S OSAKA、KOBE

NISHINOMIYA GARDENS、KANAZAWA、HIROSHIMA、FUKUOKA、HAKATA、OITA

KAGOSHIMA、SENDAI、SAPPORO