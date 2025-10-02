家具転倒防止の専門家「家具耐震プランナー」資格を創設 家庭の安全を守り安心な暮らしを支援

一般社団法人家具耐震診断士協会

一般社団法人家具耐震診断士協会 所在地：神奈川県横浜市都筑区､代表理事：小杉駿介

は､地震時の家具転倒による被害を防ぐため､新たに「家具耐震プランナー」資格認定制度

を創設しました｡本制度は､家具の配置や固定方法､耐震器具の選定に関する専門知識を

持つ人材を育成し､家庭での安全対策を推進します｡建築・リフォーム業界や介護・福祉

分野など幅広い現場で活躍できる専門家を輩出し､地域社会における防災力の向上と､安

心・安全な暮らしの実現に貢献します｡

【背景】

日本は世界有数の地震多発国であり､過去の大地震では家具の転倒による怪我や死亡事故が数多く報告されています｡内閣府の調査によれば､家具の固定が必要だと認識している

人は多い一方で､実際に対策を講じている世帯は半数に満たず､「方法がわからない」「後回

しにしてしまう」といった声が大きな課題となっています｡こうした状況を受け､当協会

は「やりたいのにできない」を解消し､ 誰もが家具耐震を実行できる社会を実現するために

資格制度を創設しました。

【資格制度の特徴】

「家具耐震プランナー」は､家具転倒防止に関する正しい知識と家具耐震計画の提案力を備

えた専門家を育成する資格です｡

●協会が主催する 1日完結型 の講座と試験で認定取得が可能

●家具の配置・固定方法や耐震器具の選定を正しく提案できるスキルを習得

●賃貸住宅や「家具に傷をつけたくない」ニーズにも対応可能

●建築・リフォーム業界､引っ越し業､家具販売､ホームセンター､介護・福祉施設､

防災担当者など幅広い分野で活用

【代表コメント】

「私は2015年の小笠原諸島西方沖地震で家が大きく揺れ､家具が倒れる恐怖を体験しまし

た｡その経験から家具耐震の必要性を痛感し､専門会社の立ち上げ､そして協会設立に至

りました｡『家具耐震プランナー』は､家庭やオフィスの安全を守る新しい専門家として､

災害後も自宅で過ごせる安心を届けられる資格です｡地域の安全を支える力となることを

期待しています｡」

一般社団法人家具耐震診断士協会 代表理事 小杉駿介

【今後の展望】

協会は今後､全国各地で研修会や認定講習を開催し､資格取得者の育成を進めてまいりま

す｡第１回の認定講習を12月に横浜市で開催する予定です｡詳細につきましては､改めて

お知らせします｡また､地方自治体や企業､防災関連団体と連携し､家具耐震診断の普及

活動を強化します｡「家具耐震プランナー」が社会に根づき､地震災害に強い暮らしを実現

する一助となることを目指しています｡

【会社概要】

一般社団法人 家具耐震診断士協会

所在地：神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目21-3-201

代表理事：小杉駿介

設立：2023 令和５年1月

事業内容：家具耐震プランナー資格の認定､防災啓発活動､講習会・研修の開催

公式サイト：https://kagu-taishin.com

お問い合わせ先

一般社団法人家具耐震診断士協会 事務局

住所：神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目21-3-201

電話：045-507-7566

メール：info@kagu-taishin.com