株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社及び株式会社つなぐと連携協定を締結しました

さいたま市

さいたま市は、スマートフォンアプリ「さいたま市みんなのアプリ」を活用し、本市の地域課題の解決、地域社会及び企業価値の成長・発展に繋げることを目的として、株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社及び株式会社つなぐと連携協定を締結しました。





1．連携協定締結式

日時：令和7年10月1日（水）14時30分
場所：さいたま市役所4階 政策会議室
出席者：
株式会社NTTドコモ　関信越支社長　山本　明宏
NTTドコモビジネスソリューションズ株式会社　常務取締役　ソリューション営業部長　大門　聡
（NTTドコモビジネスソリューションズはNTTドコモビジネスの子会社として全国8支社39支店に営業拠点を持ち、地域に密着したワンストップによる対応、営業活動を展開しています。）
株式会社つなぐ　代表取締役　佐々木　彰
さいたま市　市長　清水　勇人


2．連携協定の主な内容

協定名：さいたま市みんなのアプリを活用した持続可能なまちづくりに向けた連携協定


目的：株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、株式会社つなぐ及びさいたま市が、相互の連携をさらに強化するとともに、それぞれの強みを活かし、さいたま市における地域課題の解決、地域社会及び企業価値の成長・発展に繋げる。


連携事項：1．さいたま市みんなのアプリの普及促進と活用支援に関すること
　　　　　2．デジタルデバイドの解消支援に関すること
　　　　　3．さいたま市みんなのアプリのデジタル地域通貨によるキャッシュレス決済の普及促進に関すること
　　　　　4．データを活用したマーケティングや新サービスの創出に関すること
　　　　　5．その他相互に協力することが必要と認められる事項


3．市の取組

・市報等を活用した取組に関する周知、広報及び募集
・企画の検討、関係部署や事業者等の調整
・取組の実施に必要な情報の提供
・その他、必要と認められる事項


4．問い合わせ先

さいたま市 地域活性化推進室


電話：048-829-1396




