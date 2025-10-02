【オーセントホテル小樽】冬季限定「北前鯨巡り」のご予約開始 - 鯨を巡る、美食の航路。宿泊プランもご用意しております。
オーセントホテル小樽（所在地：北海道小樽市稲穂2-15-1)は、11月7日(金）～２月28日(土) 金曜日・土曜日限定で「北前鯨巡り」会席をご提供いたします。山口県下関市に位置する関連グループ会社下関グランドホテル(https://sgh.co.jp/)を通し、厳選、直送した鯨を北前食材と合わせ、出汁にもこだわった食しやすい会席料理でご提供。
北前船の食文化を現代に映す、北前鯨巡り
かつて日本海を往来した北前船は、寄港地ごとに多彩な食材や文化を運び、日本料理の発展に大きな役割を果たしました。オーセントホテル小樽では、その歴史を現代に映し、北前食材と鯨を余すことなく活かした特別会席「北前鯨巡り」をご用意いたします。
本会席では、鯨の多彩な部位を一品ごとに趣向を変えて仕立てます。
おばいけ（尾びれ）の爽やかな歯ざわり、本皮の脂の旨み、赤身の素直な味わい、霜降りの入る尾の身、ゼラチン質豊かなさえずり（舌）、そして伝統の鯨ベーコン――。それぞれの個性に寄港地の素材や多彩な出汁を合わせ、日本料理の美学「五味五色五法」や「名残・旬・走り」を大切に表現しました。
北前文化が育んだ食の知恵と、鯨の奥深い味わい。その両輪をつなぎ、現代の食卓へと結ぶ一席をお届けいたします。北九州産の日本酒と合わせお愉しみ下さい。
▍山口県下関直送厳選 「北前鯨巡り」
ご提供期間：2025年11月7日(金)～２月28日（土）※金曜日・土曜日限定
ご提供時間：17:30～20:00
店舗：日本料理「入舟」カウンター席・小上がり席
ご料金：15,000円 (税・サービス料込)
※ご予約順にカウンター席から優先でご提供します。
ご予約・お問い合わせ：0134-27-8116 （日本料理「入舟」直通）
宿泊プランはこちら :
https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001515&pl=PL00052823&ci=20251002&co=20251003&rmcd001=RM00006207&rm001=1<001=0_1_2&lnum001=2_0_0&sumrm=1&way=1&cinon=true&dpck=false&DPCheckEnable=false
鯨刺身
鯨赤身炭火焼き
〈おしながき〉
先附 鯨尾羽毛 京野菜 かきのもと
御椀 鯨本皮
鯨刺身 赤身 尾の身 ベーコン
焼物 鯨赤身炭火焼き 蕎麦の実と落花生
蒸物 鯨さえずりと鯨本皮
進肴 翡翠銀杏と真菰茸の香酢掛け
食事 北海道産天然香茸と和栗
鯨ベーコン白髪葱巻き 香の物
甘味 干し柿小倉鋳込み
季節の果物
▍トップラウンジ「ポールスター」
鯨のカルパッチョ
鯨のスモーク
ホテル最上階のトップラウンジ「ポールスター」では、カジュアルにお愉しみいただける鯨料理もご用意しております。芳醇なスパイスが鯨肉の旨みを引き立てる「鯨タンカレー」、希少部位を堪能する「ナガス鯨 尾の身とおばいけのカルパッチョ」、香り高く仕上げた「ナガス鯨 赤身のローストサラダ仕立て」と、3種の趣向を凝らしたメニューをラインアップ。会席料理とはまた異なるスタイルで、鯨の奥深い魅力をご堪能いただけます。
ご提供期間：2025年11月1日(土)～11月30日（日）
ご提供時間：17:30～22:00（L.O.21:00)
店舗：11階 トップラウンジ「ポールスター」
メニュー：鯨タンカレー 2,500円（税・サービス込）
ナガス鯨 尾の身とおばいけのカルパッチョ 2,800円（税・サービス込）
ナガス鯨 赤身のローストサラダ仕立て 3,200円（税・サービス込）
※その他、多様なメニューをご用意しております。
ご予約・お問い合わせ：0134-27-8117 （レストラン「カサブランカ」直通）
▍オーセントホテル小樽
小樽観光滞在の戻る場所、ホテルでありたいと、シンボリックなデザインで建てられました。ホテルは港と運河を向いて交易の街を望みます。小樽市内に残されている歴史的建造物に調和し、クラシックでありながら、現代にも通じるデザインで、現代の旅する人が求める「浪漫の街、小樽らしさ」を感性でとらえ、港町・小樽の香りを表現しました。館内には北海道の四季の美味しさを提供する4つのレストランの他、バー、ラウンジ、ベーカリーをご用意しております。宴会・会議や各種パーティーのご相談もお受けしております。
