¤ï¤«¤µÀ¸³è¡ßOisix¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡ØìÔÂô¥¸¥ã¥à¤Î¤¦¤º¤Þ¤¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥Ö¥ì¥Ã¥É¡Ù¤Ê¤É2¾¦ÉÊ¤ò10·î2Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¤ï¤«¤µÀ¸³è(ËÜ¼Ò:µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô)¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡¢¡ØìÔÂô¥¸¥ã¥à¤Î¤¦¤º¤Þ¤¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥Ö¥ì¥Ã¥É¡Ù¤È¡Ø¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡ª¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ö¥Ã¥»¡Ê¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡Ë¡Ù¤ò2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.oisix.com/sc/wakasa_seikatsu
ìÔÂô¥¸¥ã¥à¤Î¤¦¤º¤Þ¤¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥Ö¥ì¥Ã¥É
º£²ó¤Î½é¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÌó150¼ïÎà¤¢¤ë¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ÎÉÊ¼ï¤äÀ®Ê¬¤ò¸¦µæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤«¤µÀ¸³è¤¬¸·Áª¤·¤¿¹ñ»º¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ò»È¤¤¡¢ÌÜ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë½ÅÍ×À¤ò·¼È¯¤¹¤ë10·î¤Î¡ÖÌÜ¤Î°¦¸î·î´Ö¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êーËÜÍè¤Î¹á¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÆÃÀ½¥¸¥ã¥à¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤â¥¸¥ã¥à¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À½Ö´Ö¤«¤é¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿²Ì¼Â´¶¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§https://www.oisix.com/sc/wakasa_seikatsu
ìÔÂô¥¸¥ã¥à¤Î¤¦¤º¤Þ¤¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥Ö¥ì¥Ã¥É
ìÔÂô¥¸¥ã¥à¤Î¤¦¤º¤Þ¤¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥Ö¥ì¥Ã¥É
¡¦²Á³Ê¡§1,402±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ÌÜ°Â¡§½ÄÌó15cm¡ß²£Ìó8cm¡¢¹â¤µÌó8cm
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)10:00～ÈÎÇä½ªÎ»»þ´üÌ¤Äê
¤ï¤«¤µÀ¸³è¤¬¸·Áª¤·¤¿¹ñ»º¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥à¤È¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Î²Ì¼Â¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´¬¤¹þ¤ó¤À¡¢ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¤¦¤º¤Þ¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤Ë¤â¥Ö¥ëー¥Ù¥êー²Ì¼Â¤òÎý¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³²òÅà¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çö¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸üÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç²¹¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡ª¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ö¥Ã¥»¡Ê¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡Ë
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡ª¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ö¥Ã¥»¡Ê¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§340±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)10:00～2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ)10:00
Oisix¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¯¥êー¥à¤È²Ì¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¸¥ã¥à¤ò¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥Ö¥Ã¥»À¸ÃÏ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥êー¥à¤Î¾å¤Ë¥¸¥ã¥à¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖOisix¡×¡Ö¤é¤Ç¤£¤Ã¤·¤å¤Üー¤ä¡×¡ÖÂçÃÏ¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÀ»ºÊª¡¢¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÄê´üÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò²ñ¼Ò¤Ë¡¢»ö¶È½ê¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Çµë¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢ÉÂ±¡¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¡¢ÊÝ°é±à¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤Çµë¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢Çã¤¤Êªº¤Æñ¼Ô¸þ¤±°ÜÆ°¥¹ー¥Ñー¡Ö¤È¤¯¤·´Ý¡×¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¿©ºà¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖPurple Carrot¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥ê¥Æー¥ë¡×¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½·¿¾®Çä¶È¡Ë¤È¤·¤ÆSDGs¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¼õÃíÍ½Â¬¤ä¡¢¤Õ¤¾¤í¤¤ÉÊ¤ÎÀÑ¶Ë³èÍÑ¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¿©ÉÊÇÑ´þ¤¬ºï¸º¤Ç¤¤ë¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Èª¤«¤é¿©Âî¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¥Õー¥É¥í¥¹¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.oisixradaichi.co.jp/
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ï¤«¤µÀ¸³è
³ô¼°²ñ¼Ò¤ï¤«¤µÀ¸³è¤Ï¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¿®Íê¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ ¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢1998Ç¯¤ËµþÅÔ¤ÇÁÏ¶È¡£ËÌ²¤»º¤ÎÌîÀ¸¼ï¥Ó¥ë¥Ù¥êー¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¢¥¤¡×¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¿©ÉÊ¤ä²½¾ÑÉÊ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¥Ó¥ë¥Ù¥êー¸¶ÎÁ¤Ç¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¢¥¤¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥µ
¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ç20Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨)
(¢¨)¡ÖH¡¦B¥Õー¥º¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊØÍ÷¡×µ¡Ç½»Ö¸þ¿©ÉÊ¥¢¥¤¥±¥¢¤è¤ê°úÍÑ(³ô)ÉÙ»Î·ÐºÑ(2004Ç¯～2023Ç¯¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¢¥¤¼ÂÀÓ)
https://company.wakasa.jp/