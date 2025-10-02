SUPER GTÂè6ÀïSUGO¡¦GT300¥¯¥é¥¹¤ÇDUNLOPÁõÃå¼Ö¤¬Í¥¾¡
È¯¹Ô:2025Ç¯10·î2Æü
SUPER GTÂè6ÀïSUGO¡¦GT300¥¯¥é¥¹¤ÇDUNLOPÁõÃå¼Ö¤¬Í¥¾¡¡¡
¡¡½»Í§¥´¥à¹©¶È㈱¤¬DUNLOP¡Ê¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡Ë¥¿¥¤¥ä¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥Áー¥à¤¬¡¢9·î20Æü¤«¤é21Æü¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¼«Æ°¼Ö¥ìー¥¹¡Ö2025 AUTOBACS SUPER GT¡×Âè6Àï¤ÎGT300¥¯¥é¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSyntium LMcorsa LC500 GT¡Ê60¹æ¼Ö¡Ë¡× ¥ìー¥¹¤ÎÍÍ»Ò
GT300¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー
(º¸¤«¤é¡¢µÈËÜÂç¼ùÁª¼ê/²ÏÌî½ÙÍ¤Áª¼ê)
¡¡SUPER GTÂè6Àï¤Ï¡¢20Æü¤ËÍ½Áª¡¢21Æü¤Ë300km¤Î·è¾¡¥ìー¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±«¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½Áª¡¦·è¾¡¤È¤â¤Ë¥É¥é¥¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£DUNLOP¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤¿¡ÖSyntium LMcorsa LC500 GT¡Ê60¹æ¼Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢Í½Áª2°Ì¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥ìー¥¹½øÈ×¤ÇÍ½Áª1°Ì¤Î¼ÖÎ¾¤òÈ´¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÌó1»þ´Ö¥ìー¥¹¤Î°ì»þÃæÃÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¹Ó¤ì¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DUNLOP¥¿¥¤¥ä¤Ï½ª»Ï°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡ÖSyntium LMcorsa LC500 GT¡Ê60¹æ¼Ö¡Ë¡×¤Îº£µ¨½éÍ¥¾¡¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
<¾¦ÉÊ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè>
¡¡¥¿¥¤¥ä¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡¡¡TEL:0120-39-2788