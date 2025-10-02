辻発彦氏・鳥谷敬氏ら元プロ野球選手が直接指導！！１０月１１日（土）に滋賀県草津市でＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室を開催

ＪＡ全農は、王貞治氏が理事長を務める一般財団法人世界少年野球推進財団（ＷＣＢＦ）が１０月１１日（土）に滋賀県草津市で開催する「ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室」に特別協賛します。

本教室は今年で３３年目を迎える歴史ある教室で、これまで多くの子どもたちの健やかな心身の成長と未来の夢を応援してきました。

今年度４回目となる草津教室では、元プロ野球選手の西崎幸広氏（日本ハムＯＢ）、里崎智也氏（ロッテＯＢ）、辻発彦氏（西武ＯＢ）、鳥谷敬氏（阪神ＯＢ）が約200名の子どもたちに熱血指導を行います。

子どもたちにとって、超一流の講師陣から野球の理論や技術を学べる大変貴重な機会となります。また、指導者を対象とした子どもたちへのトレーニング方法などの講習会、保護者を対象にした成長期の子どもへのスポーツ栄養管理に関する講習会も開催予定です。

過去実施した野球教室の様子

ＷＣＢＦ王理事長

バッティング指導の様子

投げ方を指導する様子

保護者向けスポーツ栄養教室

ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室 草津教室の概要

（１）日 時：2025年１０月１１日（土） 【晴天時】９：３０～１５：００

【雨天時】９：３０～１４：４５

（２）場 所：【晴天時】草津グリーンスタジアム（滋賀県草津市下傘町２８９-１３）

【雨天時】草津市立総合体育館 アリーナ（滋賀県草津市下傘町１６１）

（３）スケジュール： ※晴天時（雨天時は短縮スケジュールで実施します）

（４）参加者数（予定）

ア．野 球 教 室 ：小学生203名、指導者３５名

イ．指 導 者 講 習 会 ：（上記指導者のうち）１９名

ウ．スポーツ栄養教室：２６名

（５）講 師

ア．野 球 教 室 ：西崎幸広氏（日本ハムＯＢ）、里崎智也氏（ロッテＯＢ）、

辻発彦氏（西武ＯＢ）、鳥谷敬氏（阪神ＯＢ）

イ．指 導 者 講 習 会 ：吉田直人氏（フィットネスクラブ広尾 Ｓ＆Ｃコーチ）

ウ．スポーツ栄養教室：阿部菜奈子氏（ｏｆｆｉｃｅＬＡＣ-Ｕ 管理栄養士）

（６）主 催：一般財団法人世界少年野球推進財団（ＷＣＢＦ）

（７）後 援：草津市、草津市教育委員会

（８）協 賛：全国農協食品（株）、全農パールライス（株）、ＪＡ全農青果センター（株）、

ＪＡ全農たまご（株）、ＪＡ全農ミートフーズ（株）、

全農チキンフーズ（株）、雪印メグミルク（株）

（９）商品提供：全国農業協同組合連合会滋賀県本部

（10）特別協賛：全国農業協同組合連合会