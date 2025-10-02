こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【玉川大学農学部生産農学科 共同研究成果】ヒトの7倍の巨大ゲノムを解読 ― イベリアトゲイモリが示す発生・再生・進化・行動の謎 ―
農学部生産農学科の原本悦和教授が参画した「イベリアトゲイモリのゲノム解読」に関する共同研究の成果が、米国の学術雑誌『iScience』のオンライン先行版に掲載されました。
有尾両生類であるイモリは、古くから発生や再生の研究において重要な役割を果たしてきました。しかしイモリのゲノムは、反復配列によりヒトの数倍から十数倍と巨大であるため、長らく決定が困難でした。
今回、主に国内の研究者からなる「イベリアトゲイモリ研究コンソーシアム」を中心として、日本で樹立された近交系統イベリアトゲイモリ#1 を対象に最新の高精度ロングリードシークエンス技術を用いてゲノム解読に成功しました。そのゲノムは約200億塩基対に達し、ヒトの約7倍もの大きさです。解析の結果、ゲノム巨大化に関わる反復配列、器官再生における遺伝子発現制御、両生類の進化やイモリ特有の生殖行動に関わる遺伝子の特徴などが明らかになりました。
本研究の成果は、イモリが持つ様々でユニークな生命現象の謎に迫るための重要な情報として、生物学の分野において幅広い展開が期待されます。本研究成果は、2025年9月9日に米国学術雑誌『iScience』のオンライン先行版に掲載されました。
【本研究成果のポイント】
1. 反復配列の多さからこれまで解読が困難であった200億塩基というヒトの7倍の大きさを持つイベリアトゲイモリ近交系統のゲノム配列の解読に成功しました。トランスポゾンなどの反復配列により巨大化したゲノムの構成を明らかにしました。
2. 他の脊椎動物のゲノム配列と比較を行った結果、有尾両生類のユニークな発生、再生、進化、行動の謎を紐解く遺伝子の特徴を次々と発見しました。
・脊椎動物の体作りに重要な遺伝子のいくつかが失われていた
・イモリの繁殖行動に適したフェロモン関連遺伝子の進化
・遺伝子発現を調節するエンハンサー配列が遠く離されても機能している
・四肢再生能力に関わる可能性のあるゲノム配列の発見
【研究の背景】
有尾両生類であるイモリは、身近でありながらユニークな特徴を備えた、生物学研究にとって重要な動物の一つです。そのため、古くから発生の仕組みや繁殖行動の謎などを解き明かす研究に貢献してきました。特に、失われたり傷ついたりした組織や器官を元通りに修復する非常に高い器官再生能力を持っており、再生医学の研究対象にもなっています。
モデル動物として近年注目されているイベリアトゲイモリは、生物学研究に欠かせない近交系統が日本で樹立維持されています。また、国内の一部のメンバーも参加した国際共同研究プロジェクトでは、今年の2月に野生型イベリアトゲイモリの染色体レベルでのゲノム解読を報告しました#2。
このイモリを用いた実験を深く広く発展させるためには、近交系統のゲノム決定が必要でした。しかしながら、反復配列#3 に富んだヒトの約7倍といった非常に大きなゲノム（20G、200億塩基対）#4 であるため、技術的な壁が高く、その解読は困難とされていました。
【研究の成果】
今回、イベリアトゲイモリを用いて研究を行う国内グループ（イベリアトゲイモリ研究コンソーシアム）を中心として、近交系統イベリアトゲイモリのゲノム解読に成功しました。これは、高精度なロングリードシークエンス技術#5 の急速な発展により、当初の技術的な問題点を克服できたためです。
同じ有尾両生類であるアホロートル（ウーパールーパー）を含む他の脊椎動物のゲノム配列と比較解析したところ、様々なイモリの生物学的特徴が判明しました。その中でも特に興味深い代表的発見を、以下に挙げます。