【消費者金融業界初※1】対話形式のフォームでシームレスなお申込を実現

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：高橋 照正 以下、「当社」）は、はじめて「プロミス」をご利用いただくお客さまに向けて、株式会社wevnal（本社：東京都渋谷区、代表取締役：磯山 博文、以下「wevnal」）が提供するチャットフォーム「BOTCHAN EFO」を導入いたしました。

当社が展開するサービスブランド「プロミス」では、お客さまがスムーズに手続きができるよう、申込フォームの最適化を進めています。今回、「BOTCHAN EFO」を導入し、消費者金融業界では初めてとなる対話形式による申込フォームに変更することで、新たな申込体験を可能としました※2。

今後もお客さまが安心して手続きいただけるよう、利便性の向上とより一層価値のあるサービスの提供を目指してまいります。

＜画面イメージ＞

● 株式会社wevnalについて

設立 ：2011年4月

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-23-23 恵比寿スクエア7階

事業内容 ：BXプラットフォーム「BOTCHAN」の開発と提供、メディア事業

URL ：https://wevnal.co.jp/

● 参考

サービスサイト：https://botchan.chat/product/efo-premium

※1 wevnalの実績に基づきます。

※2 対話形式のフォームは一部の申込経路において表示されます。すべてのお客さまの申込フォームが対話形式のフォームになるものではございません。

以 上