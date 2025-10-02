こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
明大生による「ストリートピアノ×コーヒーカフェ」イベント 明治大学駿河台キャンパスで開催中！11月28日（金）まで
明治大学では9月26日(金)から11月28日(金)までの期間、駿河台キャンパス・アカデミーコモン前の広場にピアノを設置し、ストリートピアノのイベント「MU STREET PARK」を開催します。
明治大学の学生はもちろん近隣にお住まいの方、企業に勤めている方など自由にピアノを演奏することができます。
本イベントは「MU STREET PARK実行委員」の学生が企画・運営を行っており、本学学生部が多様性や持続可能な社会を目指す学生の自主的な活動を支援する「M-Naviプロジェクト」の企画として実現したものです。
今回で4回目の開催となります。
■MU STREET PARKとは？
都心型キャンパスである駿河台キャンパスに「滞在するだけで楽しめ、歩けばウキウキする広場を作ろう！」ということを目的とし、オープンスペースへのピアノの設置に加え、明治大学アカデミーコモンの1階にあるダイニングカフェ「カフェパンセ」の協力のもと、明大生がハンドドリップで抽出したコーヒーの販売を行います。また、ベンチや人工芝などを設置し、多くの人が滞在できるような環境づくりを行っています。
■実行委員長（政治経済学部 ３年 田窪悠希）コメント
MU STREET PARKは皆様のお力添えにより、4回目の開催を迎えることができました。これまで多くの方に立ち寄っていただき、ピアノとコーヒーを通じて思い思いの時間を過ごしていただけたことは、私たちにとって
大きな励みです。私たちが大切にしているのは、単にピアノやコーヒーを楽しむ空間をつくることではありません。このキャンパスの真ん中で、人と人とが思いがけず出会い、会話が生まれ、新しい関係が広がっていくような場を描くことを目指しています。MU STREET PARKがこの街に暮らす人、学ぶ人、働く人にとって、日常を少しでも豊かにする存在となれば幸いです。そして、ここで過ごした時間や出会いが、それぞれの明日への活力に変わっていくことを願っています。ぜひ多くの方に足を運んでいただき、この広場を共に育んでいただければと思います。
■開催概要
日程
2025年9月26日（金）～2025年11月28日（金）
期間中 毎週水曜日・金曜日 11：00～16：00
（コーヒー販売は11：00～15：00）
※雨天中止
※10月29日・10月31日・11月5日・11月7日は開催しません
場所
明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン
主催
学生部M-Naviプロジェクト MU STREET PARK実行委員
共催
（株）明大サポート、カフェパンセ
公式SNS
X：https://x.com/mu_street_park
Instagram：https://t.co/EglR9zTeXD
＜イベントに関するお問い合わせ＞
明治大学 学生支援事務室 MAIL：m_navi@meiji.ac.jp
＜取材に関するお問い合わせ＞
明治大学 広報課 TEL：03-3296-4082 MAIL：koho@mics.meiji.ac.jp
＜取材のお申し込みについて＞
こちらの取材お申し込みフォームから必要事項をご記入のうえ、送信してください。
https://www.meiji.ac.jp/koho/purpose/media.html
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
TEL：03-3296-4082
メール：koho@mics.meiji.ac.jp
