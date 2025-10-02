こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
追手門学院大学理工学部電気電子工学科の野中俊宏講師の研究チームが緑色の光を放つ新たな蛍光体の作製に成功 ― 生体内部などの温度を測定可能にする蛍光温度計の実現に向け
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）理工学部電気電子工学科の野中俊宏講師の研究チームは、体の奥深くや機械の内部などの温度を正確に測ることができる「蛍光温度計」の実現に向けYb³⁺（イッテルビウム）とTb³⁺（テルビウム）という元素を、LaF₃（フッ化ランタン）とLaOF（酸化フッ化ランタン）の組み合わせに加えた新しい蛍光体の作製に成功した。この成果は、より高感度で安全な温度センサーの実現につながり、将来的には医療現場や精密機器の温度管理など幅広い分野での応用が期待される。なお本研究成果は、2025年8月8日（日本時間）に学術誌『Sensors and Materials』に掲載され、当該号の表紙を飾っている。
【本件のポイント】
●Yb³⁺とTb³⁺という発光に関わる元素をLaF₃とLaOFの組み合わせに加えて新しい蛍光体を合成
●赤外線を当てると青や緑の光が生じ、それらの光は赤外線を2回分吸い込んで発生することを確認
●より高感度で安全な温度センサーの実現につながり、将来的には医療現場や精密機器の温度管理など幅広い分野での応用に期待
【概 要】
体の表面温度を非接触で測る"赤外線体温計"は、コロナ禍を経て日常的にも使われるようになっているが、測定対象の材質・色など表面の状態に影響を受けやすく、実は体の奥深くやエンジン内部のように、表面ではない部分の温度を測ることはできない。もし体の中や機械の内部まで正確に温度を測れる技術があれば、医療や産業の現場で大きな進歩が期待できる。
野中講師の研究グループは、赤外線を吸収して可視光を放つ「アップコンバージョン型蛍光体」という特殊な材料を利用し、生体内でも使える新しい温度センサーの開発を目指している。
今回、Yb³⁺（イッテルビウム）とTb³⁺（テルビウム）という元素を、LaF₃（フッ化ランタン）とLaOF（酸化フッ化ランタン）の組み合わせに加えた新しい蛍光体を作製し、その発光の仕組みを詳しく調べた。その結果、赤外線を当てると青や緑の光が生じ、これが赤外線を2回分吸収して光に変える現象によることを確認した。この成果は、より高感度で安全な温度センサーの実現につながり、将来的には医療現場や精密機器の温度管理など幅広い分野での応用が期待される。
【研究の背景】
近赤外線を可視光に変換するアップコンバージョン（UC）［用語1］技術は、近年注目を集めている。UC型蛍光体は、バイオイメージング、光触媒、温度センシングなどに応用されている。UC型蛍光体の発光効率を向上させるには、非放射損失［用語2］を最小化する必要があるため、一般に低フォノンエネルギー［用語3］のフッ化物がホスト材料［用語4］として用いられる。
本研究では、LaF₃-LaOF複合体をホスト材料として用いた。原料のLaF₃を熱処理することで、LaF₃の一部が酸化され、LaF₃-LaOF複合体が形成される。当研究グループは、LaF₃からLaOFへの完全な転化よりも、LaF₃-LaOF複合体の形成がフォトルミネッセンス（PL）［用語5］強度をより増強することを実証している。また、本研究ではドーピング材料［用語6］としてYb-Tbの組み合わせを用いた。Yb-Tbの蛍光は協同過程［用語7］に起因し、低い発光効率を伴うことが欠点である。しかしながら、Tb³⁺は他の希土類（Er³⁺、Ho³⁺、Tm³⁺など）とは異なる分光特性を有するため、特定の波長での発光を実現する上で有用である。Tb³⁺の発光は4f軌道内の電子遷移に起因し、緑色発光が一般的である。