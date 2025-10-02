日本市場を含む2025年第3四半期スマートフォンレポート発表｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年10月2日】
カウンターポイントリサーチは 日本市場を含む2025年第3四半期スマートフォンレポート発表しました。
このレポートでは、2025年第3四半期のスマートフォン関連レポートをすべてまとめています。四半期を通して、包括的なデータ、インサイト、そしてアナリストによる主要な考察や視点のより深い分析を提供しています。
目次
・2025年11月17日開催 AI + XR 360サミット
・世界のスマートフォン平均販売価格、2025年の370ドルから2029年には412ドルに上昇
・ベトナムのスマートフォン出荷における5Gシェア、2025年第2四半期に50%に到達
・ラテンアメリカのスマートフォン出荷台数、厳しい経済状況にもかかわらず2025年第2四半期に4%増加
・中国のスマートフォン販売台数、市場が一息つく中、2025年第3四半期の最初の8週間で前年比2%減少
・Transsion、中東・アフリカ（MEA）でのリーダーシップ維持、スマートフォンのプレミアム化と事業多角化で世界的成長を牽引
・Appleの2025年9月の発表イベント：iPhoneとApple Watchの新時代
・ヨーロッパのスマートフォン出荷台数、2025年第2四半期に成長に回帰
・調査：インドのスマートフォン消費者の10人に4人が修理のための再訪問
・Apple、新型Apple Watchシリーズと新型AirPods Pro 3を発表
・SamsungのGalaxy Z Fold7、西欧で折りたたみ式スマートフォンを主流に
・Apple iPhone 17シリーズ：Proモデルはカメラと冷却機能を大幅にアップグレード、新型Airモデルは薄型軽量デザインを再定義
・インフォグラフィック：2025年第2四半期｜スマートフォン｜モバイル市場モニター
・Apple Snack Packレポート
・プレミアムスマートフォンの世界販売台数が2025年上半期に過去最高を記録
・市場の課題とマクロ経済の不確実性が高まる中、再生スマートフォンの世界販売台数は2025年上半期に鈍化
・折りたたみ式スマートフォンの世界市場が回復、2025年第2四半期は前年比45%増。モトローラとNAMが大幅な成長を達成
・カメラからAIへ：Pixelの戦略的進化の10年
・不安、パニック、ストレス：調査でスマートフォンの耐久性問題による感情的コストが明らかに
・インドネシアの2025年第2四半期のスマートフォン出荷台数は前年比7%減少、5G出荷台数は過去最高を記録
・Google Pixel 10シリーズ：Tensor G5プロセッサが、新しいGemini AIエクスペリエンス、改良されたカメラ、Pixelsnapアクセサリなどを実現
・インドのスマートフォン輸出台数は2025年上半期に前年比30%増の4,000万台に達する見込み
・米国のスマートフォン実売台数は、大手3社通信事業者の好調な業績に牽引され、2025年第2四半期に前年比9%増
・欧州はイノベーションの急増で折りたたみ式スマートフォンの成長が見込まれる
・Apple、過去最高の6月四半期売上高を発表
・Xiaomiの2025年第2四半期決算は、成長エンジンがスマートフォン以外の分野にシフトしていることを示している
・世界のスマートフォン売上高は2025年第2四半期に初めて1,000億ドルを突破
・インドのスマートフォン出荷台数は2025年第2四半期に前年同期比8%増、iPhone 16が最多出荷台数
