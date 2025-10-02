【ギフトにも最適】祝いの席を華やかに彩る ― 箔一 KAGA SHIKISAI「DEEP BLUE」
金沢の豊かな四季と伝統美を映し出すように、漆黒に近い青の艶やかな地に金箔が散りばめられ、まるで夜空に煌めく星のような表情を見せます。ひとつひとつ熟練の職人が手作業で仕上げるため、同じものは二つと存在せず、まさに唯一無二の輝きを放ちます。
金沢金箔は日本が世界に誇る伝統工芸であり、その繊細さと華やぎは古くから茶道具や調度品に用いられてきました。本作ではその伝統を現代的なデザインに落とし込み、モダンでありながらも凛とした気品を纏わせています。青と金のコントラストは、加賀百万石の美意識を現代に甦らせたかのようです。
お正月やお祝いの席にふさわしいお重としてはもちろん、インテリアのアクセントや特別な贈り物としても最適です。祝いの席を格調高く演出し、大切な方への「永く大切にしたい」という想いを伝えてくれる逸品です。
伝統工芸とモダンデザインの融合が生み出す、静謐でありながらも華やかな存在感。
【箔一】KAGA SHIKISAI 加賀四季彩 お重-DEEP BLUE～金沢金箔
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a221-08003/
