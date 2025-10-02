国内初の外国人専用ゴールドカード「GTNエポスゴールドカード」が誕生

共創で実現する、外国人に開かれた金融サービスGTNは、創業以来19年間にわたり、外国人に特化したサービスを一貫して提供してきました。その過程で培ったリスク管理や多言語サポートの知見を基盤に、外国人が日本で安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいます。一方、丸井グループはファイナンシャル・インクルージョンの考えのもと、「信用の共創」に基づく与信ノウハウやカード事業のプラットフォームを強みとしています。両社はこれらの強みを掛け合わせ、申込から審査、利用・問い合わせまで一貫して外国人に対応できる仕組みを整備しました。さらに、GTNの25言語による多言語サポートは、利用時の安心確保と回収体制の強化につながっています。こうして2017年には、国内初の外国人専用カード「GTNエポスカード」が誕生しました。拡大するニーズに応える「GTNエポスゴールドカード」こうした状況を背景に誕生した「GTNエポスカード」は、これまでに2万人以上の方に利用されています。今回新たに導入する「GTNエポスゴールドカード」では、限度額の拡大やポイント有効期限の無期限化などの特典を設け、在留外国人の生活基盤をより幅広く支えることを目指します。