PRESIST、ベトナムで独占契約を締結 ― 群馬発スキンケアブランドがアジア進出を加速
PRESIST株式会社（本社：群馬県高崎市、代表取締役：岩田凌弥）は、スキンケアブランド「PRESIST（プレジスト）」の海外展開として、ベトナム現地大手流通企業 KATINAT PHARMA と独占契約を締結しました。これにより、群馬から誕生した「育てる美容」が、国際美容展示会COSMOBEAUTE VIETNAMを契機にアジア市場へと広がります。
海外進出を果たしたPRESIST
アジア進出の背景
ASEAN諸国の美容市場は拡大を続けており、特にベトナムでは日本製化粧品への注目度が高まっています。
PRESISTは「肌を隠すのではなく、育てる」というブランド思想をもとに、再生医療研究から着想したスキンケアを展開。2025年のCOSMOBEAUTE VIETNAM出展を契機に現地企業との交渉が進み、このたびベトナムでの独占契約が成立しました。
PRESISTが世界で注目される理由
革新性
臍帯由来エクソソームや発酵馬乳、DNA-Naなど、再生医療研究を応用した先進的な美容成分を融合。日本発の「育てる美容」を提案しています。
地域発信
群馬からアジアへ。地方発ブランドが、国際展示会での出会いをきっかけに国際展開モデルを築いています。海外製品ラインナップ（2025年9月25日発売）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/85597/table/7_1_2634393c745d6642be586c2e73afae86.jpg?v=202510020358 ]
契約パートナーについて
ベトナム：KATINAT PHARMA 本社
ベトナム現地企業 KATINAT PHARMA は、国内外の化粧品ブランドの総代理店としての豊富な経験と広範な流通ネットワークを有し、スーパーマーケットチェーンや薬局、スパチェーンを含む数千の小売拠点を展開しています。
今回の独占契約により、PRESISTはベトナム全土へのスムーズな流通体制を確保し、アジア市場での成長を加速させます。
【商品一覧】※商品画像は全てイメージです。
ディープクレンジングジェル
DEEP CLEANSING GEL
ディープクレンジングジェル
200mL 4,620円（税込）
肌の“土台”を整えるファーストステップ
再生医療発想の肌を育てるクレンジング
肌の再生力に着目し、臍帯由来のエクソソームや発酵美容成分、水素イオン化オーストリッチオイルなど先進の再生医療発想成分を贅沢に配合。クレンジングしながら肌の土台にアプローチし、「肌が本来持つ力を高める」ことを目的とした、
次世代のディープクレンジングジェルです。
ディープクリーミーウォッシュ
DEEP CREAMY WASH
ディープクリーミーウォッシュ
100g 4,620円（税込）
単なる洗顔を超えた“肌再生導入洗顔”として
開発された特別なフォーム洗顔料
発酵成分・エクソソーム・再生医療発想の美容成分を贅沢に配合、古い角質や汚れを穏やかに落としながら、洗うだけで肌の再生環境を整える設計です。
スキンハイドレートローション
SKIN HYDRATE LOTION
スキンハイドレートローション
150mL 5,830円（税込）
肌環境を整える、“導入型”潤いローション
再生医療発想×水分再生型化粧水
再生医療の研究から生まれた臍帯幹細胞エクソソームをはじめとするバイオアクティブ成分に加え、5種のヒアルロン酸と3種のコラーゲンを
贅沢に配合。肌の角層深くまで潤いを届けながら、ターンオーバーの調和、"育てる化粧水"です。
スキンハイドレートエマルジョン
SKIN HYDRATE EMULSION
スキンハイドレートエマルジョン
150mL 6,930円（税込）
潤いバリアと肌密度をつくる美容乳液
再生医療発想 × 肌密度再構築ミルク
皮膚科学と再生医療の研究から着想を得て開発されたスキンハイドレートエマルジョンは、臍帯幹細胞エクソソームや高浸透型ビタミン群、複合ペプチド、5種のヒアルロン酸と2種のコラーゲン、さらにバイオ発酵由来オイル&エキスをブレンドした次世代型乳液です。肌のキメを整え、バリアを強化し、潤い密度を高める処方設計です。
スキンエンリッチクリーム
SKIN ENRICH CREAM
スキンエンリッチクリーム
50g 8,800円（税込）
集中再生の仕上げ、“治すように守る”クリーム
再生医療発想 × 高機能集中保湿クリーム
スキンエンリッチクリームは、再生医療研究から生まれた臍帯幹細胞由来エクソソームやDNA-Na・NAD+・ペプチド複合体をはじめ、発酵由来成分やオーストリッチナノオイルを組み合わせた
高密着・多機能クリームです。保湿・ハリ・ツヤ・透明感・なめらかさを包括的にアプローチする、“再構築型スキンリペア”処方です。
今後の展開
2025年後半：ベトナムでの販売展開を本格化
2026年以降：ASEAN市場でのさらなる提携強化と商品展開拡大
代表コメント
PRESISTは、美容医療やサロンの現場で培った知見を“育てる美容”として発信してきました。COSMOBEAUTE VIETNAMで出会った現地パートナーと共に、群馬発のブランドが世界で挑戦できることを大変嬉しく思います。日本の再生美容をアジアの方々に届けてまいります。
― PRESIST株式会社 代表取締役 岩田凌弥
会社概要
社名：PRESIST株式会社
所在地：群馬県高崎市浜尻町1030番地
代表者：岩田 凌弥
事業内容：化粧品卸販売、美容用品・機材全般卸販売
URL：https://presist2020.jp
お問い合わせ先.
PRESIST株式会社
TEL：027-395-0077
E-mail：inquiry@presist2020.jp