『Thanksgiving Day -感謝祭-』を祝う、THE CITY BAKERYの「ニューヨークパンプキンパイ」。10/9(木)～11/27(木)期間限定で、今年はオンラインショップでも購入可！

株式会社フォンスNEW YORK PUMPKIN PIE 2025

アメリカの伝統的な風習『Thanksgiving Day -感謝祭-』を

THE CITY BAKERYの「ニューヨークパンプキンパイ」でお祝い！

11月の第4木曜日『Thanksgiving Day -感謝祭-』は、アメリカではクリスマス前のとても大きな祝日です。家族が一堂に集まって七面鳥やロブスターなどの豪華なお料理を囲み、その年の豊かな収穫と自然の恵みに感謝します。そしてディナーの締めくくりにかかせないのが、パンプキンパイ！この特別なデザートは、各家庭に受け継がれたレシピで作られています。

THE CITY BAKERYの「ニューヨークパンプキンパイ」

サクサクのタルト生地に、かぼちゃと生クリームを使用したしっとり濃厚なフィリング。シナモンやナツメグ、クローブなどのスパイスを加えることで、味わいと甘みが一層深まりました。ベーカーが丁寧に仕上げる「ニューヨークパンプキンパイ」は、10/9(木)～11/27(木)の期間限定販売です。

・1ピース：\400 (税込\432)

・ホール：\3,000 (税込\3,240)

● 今年はオンラインショップでもお求めいただけます

「ニューヨークパンプキンパイ」のホールサイズが、オンラインショップでもお求めいただけるようになりました。本格的なパンプキンパイは、ご自宅やオフィスでのパーティーにぴったり。この機会にぜひ、サンクスギビングをより身近なものとしてお楽しみください！

・ホール：\3,000 (税込\3,240)

・冷凍便にてお届けいたします（送料別途）

・ホールケーキはカットなしでのお届けです

オンラインショップはこちら！ :https://x.gd/IxesMThanksgiving Day 2025

＜Thanksgiving Day 期間中の限定商品＞

大人気のマシュマロは、秋の定番となったサンクスギビング限定パッケージで！THE CITY BAKERYの代名詞「プレッツェルクロワッサン」をモチーフにした焼き菓子「プレッツェルパイ」や、季節の食材を取り入れたパンにペイストリーが、店頭を鮮やかに彩ります。各地のTHE CITY BAKERYで、個性あふれる品々をお楽しみください。

■ ホームメイドマシュマロ［サンクスギビング限定パッケージ］11個入り

1,500円（税込1,620円）

NYレシピで手作りするTHE CITY BAKERYのマシュマロ。卵を使わず、もっちりとした食感が特徴です。ニューヨーカーからも親しまれたマシュマロは、ホットチョコレートやコーヒーにトッピングしたり軽く炙ったり、お好みのスタイルをお楽しみください。

■ オータムキャニスター（L）

2,400円（税込2,640円）

ナチュラルなカーキ色のキャニスターは、浅草の老舗メーカーで作られた気密性の高い保存容器です。コーヒーやお菓子などを入れてご活用ください。

■ プレッツェルパイ

280円 (税込302円)

何層にも重ねたパイ生地に、岩塩と白ごまを合わせたスタンダード味。「プレッツェルクロワッサン」の甘じょっぱさを、パイでもお楽しみいただけます。

■ プレッツェルパイ キャラメルナッツ＆チョコレート

320円 (税込345円)

キャラメリゼしたアーモンドやヘーゼルナッツをトッピング。サクサクパイと甘いナッツの食感が楽しい、ちょっと贅沢なプレッツェルパイです！

■ 鳴門金時のマフィン

360円（税込388円）～

大きな鳴門金時がほっくりおいしい秋限定のマフィン。しっとりホロホロの生地は、かぼちゃを練り込みシナモンを効かせました。パンプキンシードの食感もアクセントに、食べ応えのある秋の味覚です。

他にも、焼菓子とドリップバッグコーヒーを詰め合わせた「ハロウィンミニギフトバッグ」や、お馴染みのクロワッサンラスクシリーズも！お近くの店舗やオンラインショップでぜひお求めください。

Halloween Gift Mini Bag：2,900円 (税込3,132円)写真右：ギフトにもおススメのクロワッサンラスクシリーズ



※店舗により価格が異なります。一部店舗では取り扱いがありません。あらかじめご了承ください。

THE CITY BAKERY

● ABOUT THE CITY BAKERY

1990年、ニューヨーク・ユニオンスクエアに開業したベーカリー。創業者モーリー・ルービンは、TV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは、瞬く間にニューヨーカーから愛されました。日本では2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・神奈川・京都・名古屋・広島・仙台など全国に展開。各地で「街（CITY）のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。

