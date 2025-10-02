『リトルナイトメア3』発売記念イベント開催決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch(TM) 2/ Nintendo Switch(TM)/

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/PCデジタル版で10月10日（金）に発売のサスペンスアドベンチャーゲーム『リトルナイトメア3』につきまして、発売記念イベントをWITH HARAJUKUにて10/10（金）～10/12（日）の3日間で開催決定！

＜トピック＞

◆WITH HARAJUKU にて発売記念イベントを実施！

・今作の主人公「ロゥ」と「アローン」と一緒に撮影ができるフォトスポットの設置

・『リトルナイトメア』シリーズのライセンス商品の販売 ＊整理券制となります。

・発売記念イベント限定の、コラボアイテム購入特典の配布

・本編購入者を対象にした購入者キャンペーンを実施！

※詳細は続報をお待ちください

※各ノベルティは数に限りがあります、なくなり次第終了となります、予めご了承ください。

『リトルナイトメア3』の発売を記念し、『リトルナイトメア3』発売記念イベントを開催いたします。

イベントでは『リトルナイトメア3』に登場する2人の主人公「ロゥ」と「アローン」のキャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットをご用意しております。

また、当日は『リトルナイトメア』シリーズのライセンス商品の物販も実施いたします。

待ちに待った『リトルナイトメア3』の発売をぜひお楽しみください！

『リトルナイトメア3』発売記念イベント 開催概要

会場：WITH HARAJUKU B1 スペース・ストリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目１４－３０

JR山手線原宿駅徒歩1分/東京メトロ千代田線明治神宮駅徒歩1分

日程：10月10日(金)～10月12日(日)

開催時間

10/10（金）12:00~19:30

10/11（土）11:00~19:30

10/12（日）11:00~18:00

入場料：無料

実施内容

・本編購入者を対象にした購入者キャンペーンの実施



※実施内容は予告なく変更する場合がございます。

※ノベルティには数に限りがございます。なくなり次第終了となります、予めご了承ください。

ロゥとアローンと一緒に写真を撮ろう！

フォトスポットノベルティ（ステッカー）

新たな主人公「ロゥ」と「アローン」と一緒に写真が撮れるフォトスポットを設置！

『リトルナイトメア3』の世界観を背景にふたりと写真を撮ろう！

さらに、SNSへ該当ハッシュタグをつけて投稿していただいた方へステッカーをプレゼント！

ふたりが傘をさして「ネクロポリス」の世界を冒険しているかわいらしいデザインとなっています。

是非ゲットしてください。

※ノベルティには数に限りがございます。※参加は全日程合わせてお1人さま1回までとさせていただいております。

『リトルナイトメア』シリーズの物販も開催！

【リトルナイトメア3 発売記念イベント物販コーナー】

■販売日時について

【販売場所】WITH HARAJUKU B1 物販コーナー

【販売時間】

10月10日(金) 12:00～19:30（最終入店時間 19:15）

10月11日(土) 11:00～19:30（最終入店時間 19:15）

10月12日(日) 11:00～17:00 （最終入店時間 16:45）

※日程により、物販時間および最終入店時間が異なるため、ご注意ください。

※混雑が予想されるため、全日程抽選入店を予定しております。

詳細は下記の＜事前抽選制のご入店整理券についてのご案内＞をご確認ください。

■ご入店整理券についてのご案内

当日のご入場は混雑緩和・混乱防止のため、10月3日(金)18:00よりLINEアプリを利用した入店整理券を発行させていただきます。

整理券を取得されていない方はご購入いただけませんので予めご了承ください。

【ご入店整理券お申込み方法 ※先着順】

下記お申し込みURLにLINEアプリよりアクセスし、お申し込みいただきます。

https://lin.ee/AuQyD0G

【先着申込期間】2025年10月3日(金)18:00～10月12日(日)16:45

※受付期間内であっても、定員に達し次第、受付終了となります。

※お申し込みはお1人様1日1回までとなります。

※同じLINE IDから複数枚のお申込みは出来ません。同一人物の複数申込はご遠慮ください。

※整理番号は先着順で決まります。

※整理番号は即時開示されます。

※物販整理券1枚に対し、1名様までのご入場となります。

※整理券はご購入を確約するものではございません。

※詳細は後日掲載いたします。

【物販コーナーでのレシートご持参いただいた方へオリジナルノベルティをプレゼント！】

※ノベルティには数に限りがございます。なくなり次第終了となります、予めご了承ください。

※全日合わせて1人1枚までとなります。

※画像はイメージです。

リトルナイトメア3 各種エディション予約受付中！

また、オリジナルフィギュアやオルゴールが付属する超特装版など、その他エディションについても、各種予約受付中です。

事前予約でゲーム内で使える「ダークシックス コスチュームセット」を入手できます。ぜひチェックしてみてください。

詳細は公式サイト製品ページ(https://lo3al.bn-ent.net/products/dl.php)をご覧ください。

◆デジタルデラックスエディション

【内容物】

・ゲーム本編

・エキスパンションパス

「Secrets of The Spiral」

◆早期購入/ダウンロード版予約共通特典

【内容物】

・ゲーム内で使える「ダークシックス コスチュームセット」が入手できる特典コード

◆超特装版

【内容物】

・ゲーム本編

・オリジナルフィギュア＆オルゴール

・オリジナルアクリルキーホルダー（3cm×3cm）

※デザイン・内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

※同梱物は後日販売・配信・配布される可能性がございます。

※破損、変形、故障した場合はご使用をおやめください。

※同梱物は製品の性質上、および生産工程上、小さな汚れや傷等が生じる場合がございますが、弊社側で検品の上、製品仕様の範囲内と判断した製品をお送りしております。交換希望の場合、弊社判断にて交換をお断りさせていただく場合がございます。

※陸送・空輸となりますので、配送状況次第で予定日より配送が遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※製品ではない、箱、ビニールなどの商品に付属する保護材の破れ・破損に関しては、交換をお断りしておりますのでご了承ください。

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

◆ASOBI STORE購入特典

【内容物】

・オリジナルB2ポスター

・ゲーム内で使える

「ノーム コスチュームセット」が入手できる特典コード

『リトルナイトメア3』とは

“ともに行こう、子供のころの悪夢へ”

リトルナイトメアの美しくも恐ろしい世界で、新たな冒険に出かけよう

『リトルナイトメア3』では、新たな主人公のロゥとアローンの二人が力を合わせ、「ノーウェア」から抜け出す方法を探す冒険に出かけます。

妄想に満ちた危険な世界で生き残り、謎を解いたり、トラップを回避しながら、陰に潜む危険に立ち向かいましょう。

■『リトルナイトメア3』公式サイトはこちら：https://lo3al.bn-ent.net/

■「リトルナイトメア」シリーズ 公式SNSアカウント（@LN_JP）： https://twitter.com/LN_JP

「リトルナイトメア」シリーズ 好評発売中！

『リトルナイトメア』とは

「胃袋」の名を持つ謎めいた巨大船舶「モウ」に囚われた幼い少女「シックス」。

物語はシックスがモウから脱出を試みるところから始まります。幼いシックスにとって、モウは牢獄であると同時に遊び場でもあります。死の危険が至るところに潜む密室の中で、ひとり知恵を振り絞って生き抜き、出口を見つけ出すことができるでしょうか。

『リトルナイトメア』

公式サイト： https://ln.bn-ent.net/(https://ln.bn-ent.net/)

『リトルナイトメア2』とは

電波塔に支配された世界に囚われてしまった少年「モノ」。

黄色いレインコートをかぶる少女「シックス」と共に、テレビを介して世界に広がる悪の源を暴くため、２人は電波塔に向かいます。しかし、２人の前には町に住む住人達が待ち構えており２人の道を阻もうと試みます。果たして、モノは電波塔の背後に潜む謎を暴き、シックスを恐ろしい運命から救いだせるでしょうか。

『リトルナイトメア2』

公式サイト： https://n6ls.bn-ent.net/(https://n6ls.bn-ent.net/)

製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1895_1_fb980c3849423e22a17b626bc0436cd0.jpg?v=202510020358 ]

コピーライトおよび下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。

※画面は開発中のものです。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4” は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。