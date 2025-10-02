こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【11月1日(土)】ラフィ・ベサリアン × 河江優 ソロ＆デュオコンサートを開催 ～同志社女子大学 教授陣による珠玉の共演～
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）学芸学部音楽学科では、この度、本学音楽学科教員によるソロ＆デュオコンサートを開催いたします。本公演では、クラシックの名曲から現代作品まで、2人の個性が交差する多彩なプログラムをご用意しています。ソロ演奏と2台ピアノによるデュオ演奏を通じて、深い音楽的対話を体感できる一夜です。
【⽇時】2025年11⽉1⽇(土) 17:00開演(16:30開場)
【場所】住友生命いずみホール
(大阪府大阪市中央区城見1丁目4-70)
【対象】本学在学生・卒業⽣・教職員・一般
【申込】要予約・全席指定
【入場料】4,000円
【チケット購入方法】KCMチケットサービス（0570-00-8255／平日10:00～18:00）
※当日券の有無については主催者へお問い合わせください。
【出演】ラフィ・ベサリアン氏（本学学芸学部音楽学科特任教授）
河江優氏（本学学芸学部音楽学科教授）
【演奏予定曲目】
バッハ＝ラフマニノフ：「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第３番ホ長調」より
プレリュード、ガヴォット、ジーグ
プロコフィエフ：ピアノソナタ第7番変ロ長調 op.83
ラフマニノフ：交響的舞曲 op.45（作曲者による2台ピアノ版）
【講演詳細】https://www.izumihall.jp/schedule/20251101
【主催】KCMチケットサービス
【問い合わせ先】
同志社⼥⼦⼤学 音楽学科事務室
TEL 0774-65-8501
E-mail ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp
■メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/