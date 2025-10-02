Æþ¼Ò¼°¼ÒÄ¹°§»¢
³ô¼°²ñ¼Ò¾¦Á¥»°°æ¡Ê¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ ¹ä¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢10·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢38Ì¾¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¡Ê³¤¾å¿·Â´ºÎÍÑ 17Ì¾¡¢Î¦¾å¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ 21Ì¾¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£10·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Æþ¼Ò¼°¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜ ¹ä¤Î°§»¢¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¼Ò¼°¤Ç°§»¢¤¹¤ë¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜ
Æþ¼Ò¼°¤ÎÍÍ»Ò
³§¤µ¤ó Æþ¼Ò¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤Ï¡¢¾¦Á¥»°°æ¤Î¸½ºß¤Î²ÝÂê¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç141Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹çÊ»¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¼ÒÉ÷¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹½Å»ë¤Î¼ÒÉ÷¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê¤ÎÃÙ¤µ¤äÊÝ¼éÅª¤Ê·¹¸þ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¼êË¡¤À¤±¤Ç¤Ï¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ä´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ³×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢ÇÉÈ¶¤òºî¤é¤º·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÎÉ¤ÅÁÅý¤Ïº£¸å¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÊÑ³×¤ÈÅÁÅý¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥×¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëÁ¥Çõ¤Ï900ÀÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¥°÷¤ÎÂçÂ¿¿ô¤ò³°¹ñ¿ÍÁ¥°÷¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ¥°÷¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤¾å¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¹â¤¤³¤µ»ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢¾ÍèÅª¤Ë·Ð±Ä´´Éô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥×¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ÒÆâ³°¤ÇÈóÆüËÜ¸ìÏÃ¼Ô¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI¤ä¼«Æ°ËÝÌõ¤Î¿Ê²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò±Ñ¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ì³ØÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¼«¸Ê¸¦ïÓ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÏÄ¹´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖBlue Action 2035¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌî¿´Åª¤Ê·×²è¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·×²è¤ÎÃ£À®¤Ë¤ÏÁ´¼Ò°÷¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ®Ä¹¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â´ë¶È¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿´¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£