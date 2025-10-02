60年以上の歴史を誇る『オードムーゲ』からビタミンC*¹配合の新シリーズ「オードムーゲVC」誕生

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田 賀一）は、アクネケア市場の化粧水で売上No.1*³のふきとり化粧水をはじめ、長年多くの方のニキビ予防に寄り添い続けるスキンケアブランド『オードムーゲ』より、ブランドの強みであるニキビ予防に加えてニキビのあとの肌のケアもできる、ビタミンC誘導体*¹配合の新シリーズ「オードムーゲVC」3品（薬用ふきとり化粧水、薬用浸透化粧水、薬用スキンミルク）を、10月16日（木）より全国にて発売します

＊1 L-アスコルビン酸2-グルコシド(3品すべてに配合) ＊2 2024年秋、中四国地区・関東地区・ECで先行発売

＊3出典:インテージSRI＋ アクネ化粧水市場 2021年8月～2024年7月累計販売金額

Topics

■60年以上にわたりニキビ肌のお悩みに寄り添い続けてきた『オードムーゲ』ブランドから初の新シリーズを発売。

■本気のニキビケア成分に加え、ビタミンC誘導体配合。

■なめらかな使用感の”ブライトスムース処方”で触り心地の良い肌に。

IPMP*⁴やグリチルリチン酸二カリウムを配合したスキンケア製品を展開し、ニキビ予防に寄り添い続けていた『オードムーゲ』ブランドは、今回、ビタミンC誘導体配合の新シリーズ「オードムーゲVC」を開発しました。有効成分によるニキビ予防や、ニキビが治ったあとのスキンケアにも使えます。また使用感にこだわった”ブライトスムース処方”で、うるおった透明感のある肌へと導きます。

＊4 IPMP:イソプロピルメチルフェノール（オードムーゲＶＣローションａ、オードムーゲＶＣ化粧水ａに配合）

<製品特徴>

1. ニキビ予防からニキビのあとの肌ケアまでアプローチする３種の有効成分配合

殺菌成分IPMPと抗炎症成分グリチルリチン酸二カリウムを軸に、美白成分ビタミンC誘導体、血行促進作用を持つビタミンE誘導体*⁵を組み合わせました。これまでの『オードムーゲ』のように、ニキビの原因菌を殺菌してニキビを予防することに加え紫外線に敏感でシミになりやすいニキビのあとの肌に使用することでメラニンの生成も抑制し、ニキビのあとにシミになるのを防ぎます。

＊5 トコフェロール酢酸エステル(オードムーゲＶＣ乳液ａに配合)

2. なめらかな使用感の「ブライトスムース処方」

当社のヒアリングから、大人ニキビのあとにはごわつきが気になるという声が見受けられました*⁶。本シリーズの“ブライトスムース処方”は、肌にのせるとベタつかずにすっと浸透*⁷し、触り心地の良い透明感のある肌へと導きます。ニキビのあとのごわつきもつるんと感じさせるなめらかな使用感です。

＊6当社調査2022年8月調査、ニキビ跡が気になる20～60代女性、106名 ＊7角質層まで

3. 3ステップで使いやすい、ふき取りケア

より効果的なケアを行うために、シリーズ使いがおすすめです。洗顔後、まず「薬用ふきとり化粧水」で余分な汚れや古い角質を取り除き、肌を清潔に整えます。次に「薬用浸透化粧水」でたっぷりのうるおいを与え、最後に「薬用スキンミルク」でうるおいを閉じ込めることで、肌のコンディションを整えます。

<開発背景>

当社調査によると、生活者が肌で気になることとして「ニキビ」と回答した人が47%であるのに対し、「ニキビ跡」と回答した人も43%と同程度おり、どちらも半数近くが悩んでいる実態が明らかになりました*⁸。特に “大人ニキビ”は治りにくく、跡残りもしやすいといわれており、「肌のトーンが暗くなる」「化粧で隠すのが大変」といった切実な声が多く聞かれました*⁹。ニキビ跡は、肌のごわつきなどの肌触りにも影響を与えるため、ニキビができる前の予防が非常に重要です。

そこで、これまで殺菌成分や抗炎症成分を配合し、ニキビ予防に寄り添ってきた『オードムーゲ』ブランドで培ってきた知見を生かし、跡残りしがちなニキビを防ぐための新シリーズ「オードムーゲＶＣ」を開発しました。

*8当社調査（2023年8月 N=11,138 20～34歳女性）

*9当社調査（2023年8月 N=26 ニキビ跡が気になる15∼44歳女性）

<ブランドマネージャー メッセージ>

『オードムーゲ』は60年以上にわたりニキビケア市場を牽引してきました。特に、ブランドを象徴する「ふきとり化粧水」は、洗顔だけでは落としきれない汚れや余分な皮脂を取り除き、肌を整えるこ とで、生活者の皆様の長年のニキビ予防を支えてきました。ニキビに寄り添い続けてきたブランドとして、常に新しい肌悩みに応えたいという強い想いから、今回の「オードムーゲVC」の開発に至りました。ニキビ予防だけではなく、ニキビのあとの悩みに 着目し、既存ブランドの強みを活かしながら約4年半という長い歳月をかけて開発した、思い入れのある製品です。

繰り返すニキビのせいで気分も落ち込んでしまいますが、新シリーズのなめらかな使用感やビタミンC誘導体配合の新しい処方で、ニキビの悩みがあってもスキンケアを楽しんでいただけることを願っています。

あったらいいな、メモ

マーケティング本部 ビューティーオーラルケアマーケティング部 ビューティーケアグループ ブランドマネージャー 土屋 真歩つるんとなめらか！「ブライトスムース処方」が叶えるこだわりの使用感

『オードムーゲ』は60年以上のロングセラーブランドとして、多くの方に愛されてきました。その独自のすっきりとした使用感は守りながら、いかに進化させるかというバランスにこだわりました。今回の新シリーズ「オードムーゲVC」が採用した「ブライトスムース処方」は、薬用成分の配合バランスはもちろん、なめらかで透明感のある肌触りを目指した独自処方です。

従来のさっぱりとした使用感に加え、肌のなめらかさをより感じられる成分を厳選して配合しました。従来のオードムーゲと同じく、余分な角質をふきとり整えることに加え、化粧水の浸透力*¹⁰や、肌の触り心地のよさ、うるおいなど、効果を実感できるような処方を目指し、何度も試作した自信作です。

＊10 角質層まで

ニキビのできにくい肌の土台をつくる、独自のふきとりケア

「ふきとりは肌に負担なのでは？」という声も聞かれますが、『オードムーゲ』は、このふきとりケアこそがニキビのできにくい肌の土台をつくるカギだと考えています。当社のふきとり化粧水は、洗顔で落としきれない余分な汚れや古い角質を優しく取り除き、肌を清潔に整えます。これにより、肌のごわつきを防ぐことで、ニキビができにくい肌へと導きます。

『オードムーゲ』ブランドについて

殺菌成分や抗炎症成分を配合したふきとり化粧水をはじめとした、幅広いシリーズナップで、ニキビ予防をサポートします。『オードムーゲ』は今までもこれからもニキビのお悩みに寄り添い続けます。

<製品概要>

製品名：オードムーゲVC 薬用ふきとり化粧水（販売名：オードムーゲＶＣローションａ）

カテゴリー：医薬部外品

メーカー希望小売価格：1,340円（税抜） 160mL

発売日：2025年10月16日（木）

製品特長：

- 肌の余分な汚れ・皮脂をふきとりながら殺菌し、ニキビを予防します。- ビタミンC*¹配合。紫外線に敏感なニキビのあとの肌が しみになるのを防ぎます。※- ニキビのあとを考えたブライトスムース処方。なめらかな使用感でうるおいある肌へ導きます。- アレルギーテスト済み*¹¹- ノンコメドジェニックテスト済み*¹²＊1 L-アスコルビン酸 2-グルコシド※メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ＊11全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません＊12全ての方にコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません

使用方法：コットンに適量含ませ、お肌の汚れを溶かし出すように優しく拭き取ってください。

ニキビができやすい部分には、コットンにたっぷり含ませてパックしてください。

※その後、いつものスキンケアを行ってください。化粧水と同じように手でなじませてもお使いいただけます。

製品名：オードムーゲVC 薬用浸透化粧水 （販売名：オードムーゲＶＣ化粧水ａ）

カテゴリー：医薬部外品

メーカー希望小売価格：1,340円（税抜） 160mL

発売日：2025年10月16日（木）

製品特長：

- 殺菌・抗炎症成分配合でニキビ・肌あれを予防します。- ビタミンC*¹配合。紫外線に敏感なニキビのあとの肌が しみになるのを防ぎます。※- ニキビのあとを考えたブライトスムース処方。なめらかな使用感でうるおいある肌へ導きます。- アレルギーテスト済み*¹¹- ノンコメドジェニックテスト済み*¹²＊1 L-アスコルビン酸 2-グルコシド※メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ＊11全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません＊12全ての方にコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません

使用方法：ふきとり化粧水でお肌の汚れを拭き取った後、適量を手のひら、またはコットンにとり、お肌になじませてください。

製品名：オードムーゲVC 薬用スキンミルク （販売名：オードムーゲＶＣ乳液ａ）

カテゴリー：医薬部外品

メーカー希望小売価格：1,560円（税抜） 100ｇ

発売日:2025年10月16日（木）

製品特長：

- 殺菌・抗炎症成分配合でニキビ・肌あれを予防します。- ビタミンC*¹配合。紫外線に敏感なニキビのあとの肌が しみになるのを防ぎます。※- ニキビのあとを考えたブライトスムース処方。なめらかな使用感でうるおいある肌へ導きます。- アレルギーテスト済み*¹¹- ノンコメドジェニックテスト済み*¹²＊1 L-アスコルビン酸 2-グルコシド※メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ＊11全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません＊12全ての方にコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません

使用方法：適量を手にとり、お肌になじませてください。

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合がございます。

