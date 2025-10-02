磁気のチカラで女性をサポートするブランド「Lierrey」から

柔らかな肌触りのホールガーメント®（無縫製）仕様のナイトウェア登場

10月8日（水）より販売開始

公式サイト：https://lierrey.colantotte.jp Instagram：＠lierrey_official X：@LierreyJP

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已)が展開する磁気のチカラで女性をサポートするブランド『Lierrey（リエリィ）』から柔らかな肌触りのホールガーメント®（無縫製）仕様のナイトウェアを2025年10 月8日（水）より販売開始いたします。

リエリィ マグネライフウェア ホールガーメント® ナイトウェア（29,700円／税込）

柔らかな肌触りのホールガーメント®（無縫製）仕様を採用。身頃や袖周りに縫い目が一切なく、縫製による肌当たりを気にせずリラックスして着用していただけます。素材には、遠赤外線を放出するといわれる備長炭を練りこんだレーヨンと綿を混紡した植物由来繊維を使用。ふんわりとやさしい肌触りと柔らかな着心地です。また備長炭の多孔質構造により吸湿性にも優れ、消臭機能も備えています。トップスの背中部分の僧帽筋に沿って10個、レギンスの腰部分の仙骨に沿って6個、180ミリテスラのフェライト永久磁石を独自のN極S極交互配列で配置。磁気のチカラで血行を改善し、就寝時の体をやさしくケアします。

ホールガーメント®およびWHOLEGARMENT®は株式会社島精機製作所の登録商標です。

リエリィ マグネライフウェア ホールガーメント® ナイトウェア

就寝時はもちろんのことルームウェアとしても着用いただけます。（着用イメージ）

リエリィ マグネライフウェア ホールガーメント® ナイトウェア トップス・レギンス

トップスは背中部分僧帽筋に沿って10個、レギンスは腰部分仙骨に沿って6個、 180ミリテスラのフェライト永久磁石をコラントッテ独自のN極S極交互配列

・価格 29,700円（税込）

・医療機器認証番号 304AGBZX00018000

・素材【トップス】＜本体＞ 綿65％ レーヨン25％ ナイロン10％

【レギンス】＜本体＞ 綿65％ レーヨン25％ ナイロン8％ ポリエステル1％ ポリウレタン1％

【共通】＜磁石＞フェライト永久磁石 180ミリテスラをN極S極交互配列

・フリーサイズ

【製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/product/dddaa

マグネライフ・ケアについて

磁気治療器のパイオニアであるコラントッテが25年以上かけて培ってきた磁気研究データを活かし、血行を改善する磁気の効果を最大化するために、N極とS極を交互に配列。磁力が繋がることで点ではなく面で磁力の効果が得られ、装着部位のコリの改善及び血行の改善が期待できます。

毎日の生活に溶け込み、ケアを日常化できるデザインと確かな技術を両立した「マグネライフ・ケア」で体の不調をケアします。

Lierreyネックレス 着用中のイメージ

広範囲に届く、N極S極交互配列

『Lierrey』について

女性たちに、笑顔の“流れ”をつくりたい。そんな想いから誕生

多忙でケアが大事になってくるものの、なかなか時間が割けない現代の女性。そんな女性を一人でも多く笑顔にすることで、家族や社会も笑顔にしたいという考えの下、ブランド『Lierrey』は誕生しました。

『Lierrey』では体の悩みを本質的に見直し、長年の磁気研究を軸に血流などの“流れ”に着目。日常的なケアをトータルに組み合わせ、暮らしながら整えていく「マグネライフ・ケア」を提案。自分を守ることが誰かを守ることにつながるようなアクションも組み合わせ、女性たちの健やかな生き方をサポートしてまいります。

ブランドサイト：https://lierrey.colantotte.jp/

『Lierrey』の販売・ショップ

・コラントッテ直営店

https://lierrey.colantotte.jp/official-store/

・コラントッテ公式サイト

https://www.colantotte.jp/search?brand_code=lierrey

・コラントッテ公式ショップ

【楽天市場】https://www.rakuten.ne.jp/gold/colantotte-official/special/lierrey/

【Yahoo！ショッピング】https://store.shopping.yahoo.co.jp/colantotte-official/lierrey.html

【Amazon】https://x.gd/vDYZt

磁気の健康ケアのメカニズム

「血流を改善する」磁気のチカラ

着用すると血流や筋肉に作用し、筋肉内の血行を改善することで、コリの悪循環を断ち切ります。

●女性に嬉しい磁気の３つの特長

1. つけっぱなしでOK：湿布や塗り薬のように貼り替えや塗りなおしがないから、つけたままで大丈夫

2. 薬剤を使わないからやさしい：薬剤を使わないから、肌への負担が少ない

3. 環境やお財布にもやさしい：繰り返し使用でき、電池や充電も不要

独自の血流改善アプローチ

血行を改善する磁気の効果を、より最大化するためにコラントッテ独自のN極S極交互配列で磁石を配置。磁力が繋がることで点ではなく面でより広範囲で磁力の効果が得られます。磁気治療器のパイオニアであるコラントッテが25年以上かけて培ってきた磁気研究が活かされています。