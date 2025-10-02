こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社wevnal、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社にチャットフォーム「BOTCHAN EFO」を提供開始
～消費者金融業界初（※1）、対話形式のフォームでシームレスなお申込を実現～
BX プラットフォーム「BOTCHAN」を運営する株式会社wevnal（本社：東京都渋谷区、代
表取締役：磯山 博文）は、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（本社：東京都
江東区、代表取締役社長：髙橋 照正）が展開するサービスブランド「プロミス」の新規お
客さま向け申込フォームにおいて、wevnalが提供するチャットフォーム「BOTCHAN EF
O」が導入されたことをお知らせいたします。本導入により、消費者金融業界で初（※1）
となる対話形式のお申込フォームが実現し、お客さまにシームレスな申込体験を提供しま
す。
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社様の導入背景
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社様では、サービスブランド「プロミス」にお
いて、はじめてご利用いただくお客さまが、より簡単かつ安心してサービスへお申込みいた
だけるよう、手続きの利便性向上を常に追求されています。
そこで、お客さまがストレスなく入力手続きを進められるよう、より直感的でスムーズな申
込プロセスを実現することでコンバージョン率の向上と顧客満足度の向上を目指し、対話形
式で最適なナビゲーションが可能な「BOTCHAN EFO」の導入をご決定いただきました。
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社様の期待
今回の「BOTCHAN EFO」導入にあたり、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社
様は、以下のように期待を寄せられています。
「プロミス」では、お客さまがスムーズに手続きができるよう、申込フォームの最適化を進
めています。今回、「BOTCHAN EFO」を導入し、消費者金融業界では初めてとなる対話
形式による申込フォームに変更することで、新たな申込体験を可能としました (※2)。
今後もお客さまが安心して手続きいただけるよう、利便性の向上とより一層価値のあるサー
ビスの提供を目指してまいります。
wevnalは「BOTCHAN EFO」を通じて、これらの実現を支援してまいります。
チャットフォーム「BOTCHAN EFO」について
「BOTCHAN EFO」は、ウェブサイト上の入力フォームをチャット形式に置き換えること
で、ユーザーの入力体験を向上させ、途中離脱を防ぎコンバージョン率を最大化するエント
リーフォーム最適化ツールです。主な特徴は以下の通りです。
・会話形式によるストレスフリーな入力体験：
一問一答形式の対話型インターフェースにより、ユーザーは質問に答えるだけで簡単に入力
を進められ、従来のフォーム特有の入力負荷を大幅に軽減します。
・フォーム入力完了率の向上：
視覚的な分かりやすさと入力の容易さから、ユーザーのモチベーションを維持し、フォーム
からの離脱を防ぎ、入力完了率の向上に貢献します。
・柔軟なカスタマイズ性：
導入企業のブランドイメージやウェブサイトのデザインに合わせた自由なカスタマイズが可
能で、ユーザーに違和感のない体験を提供します。
・詳細なデータ分析と改善サイクル：
ユーザーの入力データや離脱ポイントを詳細に分析し、継続的な改善活動をサポートしま
す。
「BOTCHAN EFO」は、金融機関をはじめ、ECサイト、人材、不動産など、幅広い業界で
の導入実績があり、企業のマーケティング活動における顧客獲得効率の向上を支援していま
す。
サービスサイト：https://botchan.chat/product/efo-premium
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 会社概要
会社名：ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社
所在地：東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
代表者：代表取締役社長 髙橋 照正
事業内容：消費者金融事業、保証事業、その他事業
URL：https://www.smbc-cf.com/
株式会社wevnal 会社概要
会社名：株式会社wevnal
設立：2011年4月
所在地：東京都渋谷区恵比寿1-23-23 恵比寿スクエア 7階
代表者：代表取締役 磯山 博文
事業内容：BX（Brand Experience）プラットフォーム「BOTCHAN」の開発と提供、メデ
ィア事業
URL：https://wevnal.co.jp/
※1 wevnal調べ。
※2 対話形式のフォームは一部の申込経路において表示されます。すべてのお客さまの申込
フォームが対話形式のフォームになるものではございません。
本件に関するお問合わせ先
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?default_content=2&key=sLyf6jXLY1QFma1POw1zpQ%3D%3D
関連リンク
「BOTCHAN」サービスサイト
https://botchan.chat/
BX プラットフォーム「BOTCHAN」を運営する株式会社wevnal（本社：東京都渋谷区、代
表取締役：磯山 博文）は、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（本社：東京都
江東区、代表取締役社長：髙橋 照正）が展開するサービスブランド「プロミス」の新規お
客さま向け申込フォームにおいて、wevnalが提供するチャットフォーム「BOTCHAN EF
O」が導入されたことをお知らせいたします。本導入により、消費者金融業界で初（※1）
となる対話形式のお申込フォームが実現し、お客さまにシームレスな申込体験を提供しま
す。
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社様の導入背景
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社様では、サービスブランド「プロミス」にお
いて、はじめてご利用いただくお客さまが、より簡単かつ安心してサービスへお申込みいた
だけるよう、手続きの利便性向上を常に追求されています。
そこで、お客さまがストレスなく入力手続きを進められるよう、より直感的でスムーズな申
込プロセスを実現することでコンバージョン率の向上と顧客満足度の向上を目指し、対話形
式で最適なナビゲーションが可能な「BOTCHAN EFO」の導入をご決定いただきました。
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社様の期待
今回の「BOTCHAN EFO」導入にあたり、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社
様は、以下のように期待を寄せられています。
「プロミス」では、お客さまがスムーズに手続きができるよう、申込フォームの最適化を進
めています。今回、「BOTCHAN EFO」を導入し、消費者金融業界では初めてとなる対話
形式による申込フォームに変更することで、新たな申込体験を可能としました (※2)。
今後もお客さまが安心して手続きいただけるよう、利便性の向上とより一層価値のあるサー
ビスの提供を目指してまいります。
wevnalは「BOTCHAN EFO」を通じて、これらの実現を支援してまいります。
チャットフォーム「BOTCHAN EFO」について
「BOTCHAN EFO」は、ウェブサイト上の入力フォームをチャット形式に置き換えること
で、ユーザーの入力体験を向上させ、途中離脱を防ぎコンバージョン率を最大化するエント
リーフォーム最適化ツールです。主な特徴は以下の通りです。
・会話形式によるストレスフリーな入力体験：
一問一答形式の対話型インターフェースにより、ユーザーは質問に答えるだけで簡単に入力
を進められ、従来のフォーム特有の入力負荷を大幅に軽減します。
・フォーム入力完了率の向上：
視覚的な分かりやすさと入力の容易さから、ユーザーのモチベーションを維持し、フォーム
からの離脱を防ぎ、入力完了率の向上に貢献します。
・柔軟なカスタマイズ性：
導入企業のブランドイメージやウェブサイトのデザインに合わせた自由なカスタマイズが可
能で、ユーザーに違和感のない体験を提供します。
・詳細なデータ分析と改善サイクル：
ユーザーの入力データや離脱ポイントを詳細に分析し、継続的な改善活動をサポートしま
す。
「BOTCHAN EFO」は、金融機関をはじめ、ECサイト、人材、不動産など、幅広い業界で
の導入実績があり、企業のマーケティング活動における顧客獲得効率の向上を支援していま
す。
サービスサイト：https://botchan.chat/product/efo-premium
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 会社概要
会社名：ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社
所在地：東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
代表者：代表取締役社長 髙橋 照正
事業内容：消費者金融事業、保証事業、その他事業
URL：https://www.smbc-cf.com/
株式会社wevnal 会社概要
会社名：株式会社wevnal
設立：2011年4月
所在地：東京都渋谷区恵比寿1-23-23 恵比寿スクエア 7階
代表者：代表取締役 磯山 博文
事業内容：BX（Brand Experience）プラットフォーム「BOTCHAN」の開発と提供、メデ
ィア事業
URL：https://wevnal.co.jp/
※1 wevnal調べ。
※2 対話形式のフォームは一部の申込経路において表示されます。すべてのお客さまの申込
フォームが対話形式のフォームになるものではございません。
本件に関するお問合わせ先
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?default_content=2&key=sLyf6jXLY1QFma1POw1zpQ%3D%3D
関連リンク
「BOTCHAN」サービスサイト
https://botchan.chat/