自転車デビューに！1才頃から使える、衝撃吸収素材搭載の軽量ヘルメット『はじめてヘルメット』2025年11月上旬 新発売







道路交通法改正により、2023年4月からすべての自転車利用者および同乗者に、乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されています。当社調べでは、子乗せ自転車をもつご家庭のうち、お子さま用自転車等ヘルメットを購入した方の75％が、お子さまが2才になるまでに入手しています(※1)。本製品は、重量約185gとお子さまの首への負担に配慮した超軽量設計ながら、卵を落としても割れないほどの超・衝撃吸収素材「エッグショック」をインナーカバーに搭載。しっかり頭を包み込んで守ります。また、成長が著しい1～3才頃を1つでカバーできるよう、頭囲を45～52㎝とし、簡単に調節できるダイヤル式アジャスターを採用しました。さらに、大きな通気孔を設けることで、快適性も追求。インナーカバーは取り外して手洗いができ、いつでも清潔です。(※1)2025年7月 子乗せ自転車とヘルメットに関する調査 コンビ調べ（WEB調査 n=124）