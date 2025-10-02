こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
自転車デビューに！1才頃から使える、衝撃吸収素材搭載の軽量ヘルメット『はじめてヘルメット』2025年11月上旬 新発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、1～3才頃に対応する自転車等用ヘルメット『はじめてヘルメット』を、2025年11月上旬より、オンラインショップなどで販売を開始します。
道路交通法改正により、2023年4月からすべての自転車利用者および同乗者に、乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されています。
当社調べでは、子乗せ自転車をもつご家庭のうち、お子さま用自転車等ヘルメットを購入した方の75％が、お子さまが2才になるまでに入手しています(※1)。
本製品は、重量約185gとお子さまの首への負担に配慮した超軽量設計ながら、卵を落としても割れないほどの超・衝撃吸収素材「エッグショック」をインナーカバーに搭載。しっかり頭を包み込んで守ります。また、成長が著しい1～3才頃を1つでカバーできるよう、頭囲を45～52㎝とし、簡単に調節できるダイヤル式アジャスターを採用しました。
さらに、大きな通気孔を設けることで、快適性も追求。インナーカバーは取り外して手洗いができ、いつでも清潔です。
(※1)2025年7月 子乗せ自転車とヘルメットに関する調査 コンビ調べ（WEB調査 n=124）
【製品詳細】
ブルー(BL)
ピンク(PI)
ベージュ(BE)
https://digitalpr.jp/table_img/2002/119253/119253_web_1.png
さらに詳しい製品の情報はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/outdoor/helmet/g/g117875/
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03‐5828‐7607
FAX：03‐5828‐7662
MAIL：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品ページ
https://www.combi.co.jp/store/outdoor/helmet/g/g117875/
