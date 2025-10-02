冬のサンダル″SUBU″と台湾 ″Seivson″ ならではの前衛的なデザインが融合。10.18-19.二日間限定の台北-POPUP EVENTも開催！
@seivson(https://www.instagram.com/seivson/) X @subu_tokyo_japan(https://www.instagram.com/subu_tokyo_japan/)
台湾を代表する前衛的ブランド Seivson（デザイナー：申子芹 / Jill ・ Shen Tzu Chin ）と、
日本発のライフスタイルブランド SUBU が出会い、特別なコラボレーションモデルが誕生しました。
SUBU が追求する包み込むような暖かさに、SEIVSON ならではの前衛的なデザインが融合。
冬の快適さと都会的な前衛性が交差し、アウトドアでも街でも、新しい存在感を放ちます。
After-Show Capsule -
Seivsonはこれまで「痕跡・身体・生活」の関係を探求してきました。
今回は視線を舞台からバックステージへと移し、ランウェイを降りた後の「日常」に焦点を当てます。
SUBU の暖かな包容は、ハイヒールを脱いだ素足をやさしく受け止め、
Seivson の言葉は scar（傷跡）、traces（痕跡）をエンボスや繊維表現へと変換。
デザインの終着点は「生活」。
From Runway to Everyday.
Products detail -
アッパーには多方向からプリーツを織り込み、重層的でうねるような質感を構築。そこに大胆なホー
ルカッティングを融合させることで、未来的かつ独特な脱構築的シルエットを生み出しています。カ
ラーパレットは黒とカーキの2 色展開。
ソールはSUBU 定番のアウトソールに加え、厚底タイプもラインナップし、スタイルに合わせた選択
を可能にしました。
足裏を包み込む4 層構造のインソールはそのままに、快適さと前衛的デザインを同時に楽しめる特別
な一足となっています。
Seivson 一直以來探察「痕跡・身體・生活」之間的關係。這一次，將視線從舞台轉移到後台，聚焦於秀後的「日常」。
SUBU 的溫暖包容，溫柔地承接脫下高跟鞋的赤足；SEIVSON 的語彙，將 scar（傷痕）、traces（痕跡）轉化為壓紋與纖維的表現。
Seivson はこれまで「痕跡・身体・生活」の関係を探求してきました。今回は、その視線をランウェイからバックステージへと移し、ショーの後の日常に焦点を当てています。
SUBU の暖かく包み込むような構造は、ヒールを脱いだ素足を優しく受け止め、
SEIVSON の言語は scar（傷跡）、traces（痕跡）をエンボスや繊維の表現へと転化させます。
從東京伸展台延續至台北日常，Seivson與日本生活風格品牌 SUBU 的合作鞋款將於 Seivson 10月18-19日台北限定店 正式登場。溫暖的包覆與前衛的痕跡設計，將「秀後的日常」化為真實可穿的生活語言。
From Runway to Everyday.
「設計的終點是生活」
----------------------------------------------------------------------------------------------------
台北に限定POP-UP開催！
Seivson Afterlight 《Taipei》
POP-UP with CA4LA & SUBU
・日時：2025.10.18（土）- 10.19（日）
・時間：11:00 - 17:30（土）、11:00 - 16:00（日)
・場所：松山文創園區 北向製菸工廠 W107
・住所：台北市信義區光復南路 133 號
----------------------------------------------------------------------------------------------------
・日本国内発売予定日：2025.11.上旬
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社イデアポート（SUBUプレス担当）
E-mail：press_subu@ideaport.co.jp
WEB：https://www.subu2016.com