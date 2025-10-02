冬のサンダル″SUBU″と台湾 ″Seivson″ ならではの前衛的なデザインが融合。10.18-19.二日間限定の台北-POPUP EVENTも開催！

株式会社イデアポート

@seivson(https://www.instagram.com/seivson/) X @subu_tokyo_japan(https://www.instagram.com/subu_tokyo_japan/)

台湾を代表する前衛的ブランド Seivson（デザイナー：申子芹 / Jill ・ Shen Tzu Chin ）と、

日本発のライフスタイルブランド SUBU が出会い、特別なコラボレーションモデルが誕生しました。

SUBU が追求する包み込むような暖かさに、SEIVSON ならではの前衛的なデザインが融合。

冬の快適さと都会的な前衛性が交差し、アウトドアでも街でも、新しい存在感を放ちます。

After-Show Capsule -

Seivsonはこれまで「痕跡・身体・生活」の関係を探求してきました。

今回は視線を舞台からバックステージへと移し、ランウェイを降りた後の「日常」に焦点を当てます。

SUBU の暖かな包容は、ハイヒールを脱いだ素足をやさしく受け止め、

Seivson の言葉は scar（傷跡）、traces（痕跡）をエンボスや繊維表現へと変換。

デザインの終着点は「生活」。

From Runway to Everyday.

冬の快適さと都会的な前衛性が交差し、アウトドアでも街でも、新しい存在感を放ちます。

Products detail -

アッパーには多方向からプリーツを織り込み、重層的でうねるような質感を構築。そこに大胆なホー

ルカッティングを融合させることで、未来的かつ独特な脱構築的シルエットを生み出しています。カ

ラーパレットは黒とカーキの2 色展開。

ソールはSUBU 定番のアウトソールに加え、厚底タイプもラインナップし、スタイルに合わせた選択

を可能にしました。

足裏を包み込む4 層構造のインソールはそのままに、快適さと前衛的デザインを同時に楽しめる特別

な一足となっています。

Seivson 一直以來探察「痕跡・身體・生活」之間的關係。這一次，將視線從舞台轉移到後台，聚焦於秀後的「日常」。

SUBU 的溫暖包容，溫柔地承接脫下高跟鞋的赤足；SEIVSON 的語彙，將 scar（傷痕）、traces（痕跡）轉化為壓紋與纖維的表現。

Seivson はこれまで「痕跡・身体・生活」の関係を探求してきました。今回は、その視線をランウェイからバックステージへと移し、ショーの後の日常に焦点を当てています。

SUBU の暖かく包み込むような構造は、ヒールを脱いだ素足を優しく受け止め、

SEIVSON の言語は scar（傷跡）、traces（痕跡）をエンボスや繊維の表現へと転化させます。

從東京伸展台延續至台北日常，Seivson與日本生活風格品牌 SUBU 的合作鞋款將於 Seivson 10月18-19日台北限定店 正式登場。溫暖的包覆與前衛的痕跡設計，將「秀後的日常」化為真實可穿的生活語言。

From Runway to Everyday.

「設計的終點是生活」

----------------------------------------------------------------------------------------------------

台北に限定POP-UP開催！

Seivson Afterlight 《Taipei》

POP-UP with CA4LA & SUBU

・日時：2025.10.18（土）- 10.19（日）

・時間：11:00 - 17:30（土）、11:00 - 16:00（日)

・場所：松山文創園區 北向製菸工廠 W107

・住所：台北市信義區光復南路 133 號

----------------------------------------------------------------------------------------------------

・日本国内発売予定日：2025.11.上旬

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イデアポート（SUBUプレス担当）

E-mail：press_subu@ideaport.co.jp

WEB：https://www.subu2016.com