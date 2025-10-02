キャラメル菓子専門店「CARAMER」が京阪百貨店 守口店に再登場！期間限定商品「キャラマーサンド スイートポテト」も販売
キャラマーサンド スイートポテト
華やかな甘みのアーモンドフロランタンとバターサブレでミルクチョコレートと、さつま芋、バター、生クリームを合わせて炊き上げたスイートポテトキャラメルをサンドしました。
スイートポテトのように、やわらかく甘く、ふわりと広がるさつま芋の風味。とろけるキャラメルと重なり合い、香ばしいフロランタンとサブレの層が食感のアクセントに。上品な甘さが、ゆっくりと心をほどいていきます。
キャラマーサンド シーズンアソート8個入
商品概要
キャラマーサンド ハロウィンバッグ 2個入
【商品名】キャラマーサンド ハロウィンバッグ
【価 格】2個入 567円
（キャラマーサンド 1個、キャラマーサンド スイートポテト 1個）
※税込価格
キャラマーサンド シーズンアソート8個入
【商品名】キャラマーサンド シーズンアソート
【価 格】8個入 2,376円
（キャラマーサンド 4個、キャラマーサンド スイートポテト 4個）
※税込価格
一番人気のキャラマーサンドも販売
キャラマーサンド
香ばしく華やかな甘さのアーモンドフロランタンとバターサブレで、とろけるキャラメルをサンドした「キャラマーサンド」。薄く焼き上げたバターサブレにはチョコレートをまとわせています。芳醇なバターと香ばしいアーモンド、そしてとろけるキャラメルとチョコレート、素材そのものの風味を感じていただける当店を代表するフレーバーです。
商品概要
キャラマーサンド10個入
【商品名】キャラマーサンド
【価 格】
・3個入 756円
・5個入 1,350円
・10個入 2,700円
※全て税込価格
期間限定出店情報
【場所】京阪百貨店 守口店 ８階催事場 秋の全国うまいもの大会
【期間】2025年10月9日（木）～10月14日（火）
【商品】
・キャラマーサンド（3・5・10個入）
・キャラマーサンド ハロウィンバッグ（2個入）
・キャラマーサンド シーズンアソート（8個入）
※期間限定販売のため商品によっては内容変更・完売する場合があります。
CARAMERとは
CARAMER横浜高島屋店
キャラメル菓子専門店「CARAMER」。
大切にしているのは、砂糖とクリームを焦がすというシンプルな工程から生まれるキャラメルに、厳選素材、こだわりの製法、時代に見合う新しいアレンジを加え、さらに魅力的なキャラメル菓子へと進化させること。
今尚親しまれているキャラメル菓子のもつ奥深い魅力を、CARAMERはさらに追求し続けます。
【店舗】横浜高島屋
〒220-8601 横浜市西区南幸1丁目6番31号
地1階 フーディーズポート2
・公式サイト https://www.caramersand.site
・公式LINE https://lin.ee/nrBcx8x
・公式X https://x.com/tokyotamago_h
・公式Instagram https://www.instagram.com/caramer_official/