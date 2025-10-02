キャラメル菓子専門店「CARAMER」が京阪百貨店 守口店に再登場！期間限定商品「キャラマーサンド スイートポテト」も販売

株式会社東京玉子本舗キャラマーサンド スイートポテト

華やかな甘みのアーモンドフロランタンとバターサブレでミルクチョコレートと、さつま芋、バター、生クリームを合わせて炊き上げたスイートポテトキャラメルをサンドしました。

スイートポテトのように、やわらかく甘く、ふわりと広がるさつま芋の風味。とろけるキャラメルと重なり合い、香ばしいフロランタンとサブレの層が食感のアクセントに。上品な甘さが、ゆっくりと心をほどいていきます。

キャラマーサンド シーズンアソート8個入

商品概要キャラマーサンド ハロウィンバッグ 2個入

【商品名】キャラマーサンド ハロウィンバッグ

【価 格】2個入 567円

（キャラマーサンド 1個、キャラマーサンド スイートポテト 1個）

※税込価格

キャラマーサンド シーズンアソート8個入

【商品名】キャラマーサンド シーズンアソート

【価 格】8個入 2,376円

（キャラマーサンド 4個、キャラマーサンド スイートポテト 4個）

※税込価格

一番人気のキャラマーサンドも販売

キャラマーサンド

香ばしく華やかな甘さのアーモンドフロランタンとバターサブレで、とろけるキャラメルをサンドした「キャラマーサンド」。薄く焼き上げたバターサブレにはチョコレートをまとわせています。芳醇なバターと香ばしいアーモンド、そしてとろけるキャラメルとチョコレート、素材そのものの風味を感じていただける当店を代表するフレーバーです。

商品概要キャラマーサンド10個入

【商品名】キャラマーサンド

【価 格】

・3個入 756円

・5個入 1,350円

・10個入 2,700円

※全て税込価格

期間限定出店情報

【場所】京阪百貨店 守口店 ８階催事場 秋の全国うまいもの大会

【期間】2025年10月9日（木）～10月14日（火）

【商品】

・キャラマーサンド（3・5・10個入）

・キャラマーサンド ハロウィンバッグ（2個入）

・キャラマーサンド シーズンアソート（8個入）

※期間限定販売のため商品によっては内容変更・完売する場合があります。

CARAMERとは

CARAMER横浜高島屋店

キャラメル菓子専門店「CARAMER」。

大切にしているのは、砂糖とクリームを焦がすというシンプルな工程から生まれるキャラメルに、厳選素材、こだわりの製法、時代に見合う新しいアレンジを加え、さらに魅力的なキャラメル菓子へと進化させること。

今尚親しまれているキャラメル菓子のもつ奥深い魅力を、CARAMERはさらに追求し続けます。



【店舗】横浜高島屋

〒220-8601 横浜市西区南幸1丁目6番31号

地1階 フーディーズポート2



