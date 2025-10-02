「マチ★アソビvol.29」ニジゲンノモリ出店決定！ 10月18日（土）、19日（日）開催 ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボグッズを販売！
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」は、2025年10月18日（土）、19日（日）に徳島県徳島市で開催される「マチ★アソビvol.29」に出店することが決定いたしました。
今回の出店では、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾のオリジナルグッズを販売。ufotable描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズをはじめ、大好評のアイテムが多数登場し、実際に会場で手に取りながらご購入いただける機会となります。
「マチ★アソビvol.29」ニジゲンノモリブースに、ぜひお越しください！
■「マチ★アソビvol.29」 ニジゲンノモリブース出店 概要
期間：
2025年10月18日（土）、19日（日）
内容：
2025年3月15日～12月14日まで開催中の、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベントオリジナル商品の一部を販売いたします。
出展会場：
徳島県徳島市（JR徳島駅周辺）
主催：
特定非営利活動法人マチ★アソビ
URL：
マチ★アソビ https://www.machiasobi.com/
ニジゲンノモリ https://nijigennomori.com/
▼商品ラインアップ一部ご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331048&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331048&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331048&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331048&id=bodyimage4】
■ニジゲンノモリ × アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾 概要
期間：
2025年3月15日（土）～ 2025年12月14日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、アニメ『鬼滅の刃』の世界を楽しむことができる
（1）【夜開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」
1.2kmの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたアニメ『鬼滅の刃』の世界を体感することができる。参加者は、これまでにアニメ化された 「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までの竈門炭治郎や柱たちが繰り広げる鬼との戦いを追体験しながら、来たる鬼舞辻無惨との戦いに向けて情報を集めていくミッションに挑戦。ゴール地点ではオリジナルノベルティをプレゼント
（2）【昼開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」
ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネルが設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。
今回は鬼8体の描き下ろしイラストパネルが初登場。幻の世界に迷い込んでしまった参加者は、園内にいる鬼の謎を解き明かしていき、幻からの脱出に挑戦いただきます。参加特典としてコラボイベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼント
営業時間：
（1）18：00～22：00（最終受付20：30）
（2）10：00～18：00（最終受付16：30）
※営業時間は季節に応じて変わります
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
購入方法： 下記よりお申込み
【日本語】https://www.asoview.com/channel/tickets/7cJq7XoxJb/
【多言語】https://www.asoview.com/channel/tickets/VyMQZAhB9B/
料金：
・「ナイトウォーク 無限城への軌跡」入場券
今回の出店では、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾のオリジナルグッズを販売。ufotable描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズをはじめ、大好評のアイテムが多数登場し、実際に会場で手に取りながらご購入いただける機会となります。
「マチ★アソビvol.29」ニジゲンノモリブースに、ぜひお越しください！
■「マチ★アソビvol.29」 ニジゲンノモリブース出店 概要
期間：
2025年10月18日（土）、19日（日）
内容：
2025年3月15日～12月14日まで開催中の、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベントオリジナル商品の一部を販売いたします。
出展会場：
徳島県徳島市（JR徳島駅周辺）
主催：
特定非営利活動法人マチ★アソビ
URL：
マチ★アソビ https://www.machiasobi.com/
ニジゲンノモリ https://nijigennomori.com/
▼商品ラインアップ一部ご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331048&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331048&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331048&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331048&id=bodyimage4】
■ニジゲンノモリ × アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾 概要
期間：
2025年3月15日（土）～ 2025年12月14日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、アニメ『鬼滅の刃』の世界を楽しむことができる
（1）【夜開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」
1.2kmの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたアニメ『鬼滅の刃』の世界を体感することができる。参加者は、これまでにアニメ化された 「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までの竈門炭治郎や柱たちが繰り広げる鬼との戦いを追体験しながら、来たる鬼舞辻無惨との戦いに向けて情報を集めていくミッションに挑戦。ゴール地点ではオリジナルノベルティをプレゼント
（2）【昼開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」
ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネルが設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。
今回は鬼8体の描き下ろしイラストパネルが初登場。幻の世界に迷い込んでしまった参加者は、園内にいる鬼の謎を解き明かしていき、幻からの脱出に挑戦いただきます。参加特典としてコラボイベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼント
営業時間：
（1）18：00～22：00（最終受付20：30）
（2）10：00～18：00（最終受付16：30）
※営業時間は季節に応じて変わります
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
購入方法： 下記よりお申込み
【日本語】https://www.asoview.com/channel/tickets/7cJq7XoxJb/
【多言語】https://www.asoview.com/channel/tickets/VyMQZAhB9B/
料金：
・「ナイトウォーク 無限城への軌跡」入場券