インタラクティブタッチテーブル（スマートテーブル）の世界市場2025年、グローバル市場規模（55インチ以下、55～85インチ、85インチ以上）・分析レポートを発表
2025年10月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「インタラクティブタッチテーブル（スマートテーブル）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、インタラクティブタッチテーブル（スマートテーブル）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のインタラクティブタッチテーブル（スマートテーブル）市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測され、年平均成長率はXXX%と見込まれています。インタラクティブタッチテーブルは、ディスプレイ機能を備えたテーブル型デバイスであり、ユーザーが直接操作を行える点が特徴です。本レポートでは、IFPD（インタラクティブフラットパネルディスプレイ）やIWD（電子ホワイトボード）は対象外とされています。
________________________________________
地域別動向
北米と欧州では政府の支援施策や消費者意識の高まりにより、堅調な成長が見られます。一方、アジア太平洋地域、特に中国が市場を主導しており、旺盛な国内需要、積極的な政策支援、強固な製造基盤によって世界市場を牽引しています。日本や韓国、インド、東南アジア諸国も市場拡大が進んでおり、今後の成長の中核を担うと予測されています。
________________________________________
市場の特徴
本レポートは、インタラクティブタッチテーブル市場を包括的に理解するために、以下の視点から分析を行っています。
1. 市場規模とセグメンテーション：販売数量、収益、サイズ別市場シェアを整理しています。
2. 業界分析：規制政策、技術革新、消費者の嗜好、市場動態を検討しています。
3. 地域分析：経済環境、インフラ、政策支援など地域特有の要因を踏まえて市場の差異や機会を明らかにしています。
4. 市場予測：需要動向や成長率、新しい応用領域を推計しています。
________________________________________
詳細分析
さらに詳細な粒度で市場を分析しています。
● 企業分析：Kaplan、Iconic、SMART Technologies （Foxconn）、Pro Display Group、Inspired Interaction、TableConnect、Marvel、Paravision、Digital Touch Systems、After-mouse、Promultis、Ideumなどが取り上げられ、製品ポートフォリオや市場戦略、財務状況が評価されています。
● 消費者分析：病院や小売分野を中心に利用者の嗜好や態度を調査し、インタビューやレビューを通じて需要を把握しています。
● 技術分析：55インチ未満、55～85インチ、85インチ超の各モデルの最新技術動向や将来的な発展性が検討されています。
● 競争環境：市場シェアや競争優位性、差別化の方向性を整理し、企業間の競争力を比較しています。
● 市場検証：調査結果は一次調査（アンケート、インタビュー）によって裏付けられています。
________________________________________
市場セグメント
インタラクティブタッチテーブル市場はサイズ別および用途別に分類されています。
● サイズ別：55インチ以下、55～85インチ、85インチ以上
● 用途別：病院、小売、不動産、自動車、金融、教育、展示会・会議、飲食・宿泊、その他
