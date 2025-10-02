JOHNBULLとWELLSのコラボレーションブランド「ATELLIER WELLS BY JOHNBULL（アトリエ ウェルズ バイ ジョンブル）」2025年秋冬コレクションのLOOKBOOK 公開

株式会社ジョンブル

ATELLIER WELLS BY JOHNBULL（アトリエ ウェルズ バイ ジョンブル）とは、

時代を読む感性と高い加工技術の開発、またその組み合わせによって高品質で均質なデニム加工の提供を行う岡山県の加工メーカー「WELLS（ウェルズ）」 と「JOHNBULL」がタッグを組み生まれたブランド。

製品染め加工やダメージ加工などを随所に施し、さらに洗いこむことで、WELLSでしか表現できない

ワークウェアのVINTAGEを表現しています。

・2025年 秋冬コレクションのLOOKBOOK

JACKET lot.WY241L04 / \53,900 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/79116729.html)

PANTS lot.WY253P02 / \40,700 tax in

PANTS lot.WY241P03 / \27,500 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/79116730.html)

JACKET lot.WY253L02 / \50,600 tax in

PANTS lot.WY253P02 / \40,700 tax in

VEST lot.WY243L03 / \38,500 tax in

PANTS lot.WY241P01 / \25,300 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/84601585.html)

JACKET lot.WY241L02 / \40,700 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/79116728.html)

PANTS lot.WY253P02 / \40,700 tax in

JACKET lot.WY241L01 / \44,000 tax in

PANTS lot.WY253P02 / \40,700 tax in

JACKET lot.WY253L02 / \50,600 tax in

PANTS lot.WY241P01 / \25,200 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/84601585.html)

JACKET lot.WY241L04 / \53,900 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/79116729.html)

PANTS lot.WY253P02 / \40,700 tax in

(https://www.privatelabo.jp/contents/lookbook/25aw-atellier-wells-by-johnbull_20251002/)

(https://23.gigafile.nu/1016-d560bf1261dbef0b88284a02648239f48)

【会社概要】

JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/(https://johnbull.co.jp/)

<公式インスタグラム>

JOHNBULL ＠johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/)

WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)