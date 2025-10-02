Lifunext、株式会社THE RICHが展開する「SILK THE RICH」のCMクリエイティブ制作を担当し、認知率8.9%向上

株式会社Lifunext

株式会社Lifunext（本社：東京都渋谷区、代表：田村 一将、以下Lifunext）は、シルクの再生補修成分を配合したヘアケアブランド「SILK THE RICH（シルクザリッチ）」を展開する株式会社THE RICH（本社：東京都、代表取締役CEO：三浦裕太氏）のCMのクリエイティブ制作から効果測定までを一気通貫で支援しました。その結果、福岡エリアでのキャンペーン配信において、キャンペーン認知率41.7%を達成し、またブランド認知率が8.9%向上したことをお知らせいたします。

株式会社THE RICHは、2025年7月に実業家・堀江貴文氏が率いるHIUインベストメント株式会社から異例の規模での資金調達を実施し、「SILK THE RICH」ブランドの成長戦略を本格的に加速させてきました。そのなかで、堀江氏による投資という大きな話題性を一過性のものとせず持続的なブランド認知へと結びつけるためには、戦略性を備えたクリエイティブ展開が不可欠でした。

Lifunextは2023年より株式会社THE RICHの事業支援を行ってまいりました。今回のプロジェクトでは、企画立案からクリエイティブディレクション・制作・配信・効果測定まで、一気通貫でのCMクリエイティブ制作支援を実施いたしました。

【制作したCMの内容】

制作期間は、企画から納品まで約1ヶ月。今回は、異なるメディアでの放映を想定し、それぞれの特徴に合わせて2種類のクリエイティブを制作しました。広く多くの人の目に触れるオフライン媒体（TV・OOH）では堀江氏のキャラクター性で記憶に残す演出。「ビジネス層」など接触対象をある程度セグメントできる媒体（タクシー・WEB）では実業家としての側面に焦点を当て、ブランドの先進性・将来性を訴求しています。

- 「ユニコーン編」: 堀江氏がユニコーンの上にタキシード姿で座っている、というシュールな演出により、堀江氏の強烈なキャラクターを活かしつつも親しみやすさを＋してマイルドに。「シルクザリッチ」のブランドイメージを保ちつつもインパクトを残し、認知向上を図る内容を目指しました。終盤に登場するユニコーンは、シルクザリッチブランドのアイコンです。さらに、ブランドが目指す「ユニコーン企業」という姿勢も象徴しています。当初は、様々なコストを鑑みると実現が難しいと諦めかけていましたが、粘り強く取り組み、生成AIを用いることで実現に至りました。- 「シルク泡ヘッド編」: ビジネス層向けに、合理的説得力と視覚的インパクトを両立させた内容。堀江氏はシルクザリッチに投資した理由を淡々と説明。そこに、製品特長であるボリューミーな泡と艶やかな長髪を組み合わせることで、チャーミングさと強いインパクトを加えました。

【配信・効果測定】

- 配信地域: 福岡エリア- 配信媒体: TV、タクシー広告、OOH（屋外広告）、YouTube、Meta、TVer等のマルチメディア展開- 効果測定: 福岡・名古屋2都市でのプレ／ポスト調査により、他要因を除外した純粋な広告介入効果を科学的に算出

【成果・効果】

- 定量効果- - キャンペーン認知率: 41.7%を達成- - ブランド認知率: +8.9%（施策介入以外のトレンドを除外した純増効果）- - 購入意思: +1.9%（施策介入以外のトレンドを除外した純増効果）- - その他: ブランドイメージ改善、認知・意識指標の上昇を確認- 定性効果- - 「あの堀江貴文氏が投資＝信頼できる商品」という文脈形成に成功- - 堀江氏の強烈なキャラクターを活かしたエンタメ性の高いクリエイティブにより、お茶の間でも親しみやすい広告として浸透

【株式会社THE RICH 代表取締役CEO 三浦裕太氏のコメント】

今回のCM制作では、Lifunext様に企画から効果測定まで一気通貫でサポートいただき、期待を上回る成果を達成できました。特に、堀江さんの投資話題性を最大限活用したクリエイティブは、ブランドの信頼性向上と認知拡大を同時に実現できる内容となりました。科学的な効果測定により、純粋な広告効果を数値で実証いただけたことも、今後のマーケティング戦略策定において非常に価値のあるデータとなります。

【Lifunextの強み】

今回の成功要因となったLifunextの3つの強みをご紹介いたします。

- クリエイティブ企画力市場や生活者インサイトを深く読み解き、生活者の心に残るストーリーとブランド価値を同時に描き出す企画設計。ロジックに裏打ちされた、人の心と行動を動かす表現を創り、メディアやターゲットに最適化した、見る人に強い印象を残す実効性の高いクリエイティブを実現します。- 一気通貫のケイパビリティクリエイティブ企画から制作のクリエイティブディレクションはもちろん、メディアプランニング・配信・運用、さらに効果測定・分析・戦略の再構築まで、すべてを一気通貫で対応。制作のみ、あるいは配信のみで終わらず、成果をもとに戦略を再構築し、PDCAを自社内で完結させられる点が、Lifunextならではの強みです。- 効果測定の純度の高さ他要因を除外し、広告施策の純粋な寄与を特定する科学的アプローチ

【Lifunextについて】

Lifunextでは現在、Web広告運用、SEO対策支援をはじめ、それを支えるGoogle Analytics等のデータ活用支援や、Webサイトの運用を支えるUI/UX支援、それぞれに紐づく各種クリエイティブ制作まで、マーケティングDXを一気通貫で支援しております。また、スタートアップ向けに現状の課題を把握し、理想の状態とのギャップを埋める、伴走型の事業支援サービス戦略コンサルティングの提供も行っており、マーケティング領域の戦略設計から施策実行までをトータルサポートしております。

Web広告領域においては、パフォーマンス改善率90%を超える圧倒的な成果と企業の課題に踏み込んだコンサルティングを強みとしております。またデータ分析を軸としたコンサルティングを行いつつ、顧客目線で様々なソリューション提供ができるような組織を構築しております。

【株式会社Lifunext 概要】

❏ 会社名：株式会社Lifunext（ライフネクスト）

❏ 所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-25-11 TOKYU REIT恵比寿ビル 6階

❏ 代表：田村 一将

❏ 事業内容：1.マーケティングコンサルティング、2.ブランディング支援、3.Web広告運用代行、4.SEO対策

❏URL：https://lifunext.com/